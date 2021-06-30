https://ria.ru/20210630/zabaykale-1739262843.html

Глава Забайкалья попросил помощи в решении вопроса с зарплатами пожарным

Глава Забайкалья попросил помощи в решении вопроса с зарплатами пожарным - РИА Новости, 30.06.2021

Глава Забайкалья попросил помощи в решении вопроса с зарплатами пожарным

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов попросил федеральный центр о помощи с зарплатами пожарным из села Мангут Кыринского района, которые во время... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:32

2021-06-30T16:32

2021-06-30T16:47

россия

александр осипов

владимир путин

кыринский район

прямая линия с владимиром путиным — 2021

москва

забайкальский край

общество

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ЧИТА, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов попросил федеральный центр о помощи с зарплатами пожарным из села Мангут Кыринского района, которые во время прямой линии обратились к президенту РФ Владимиру Путину, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.Пожарные из села Мангут рассказали, что работают в региональной структуре "Забайкалпожспас" и получают зарплату на уровне МРОТ. Президент пообещал обсудить этот вопрос с губернатором Забайкалья, прокуратура региона после обращения начала проверку."Мы обращались по вопросу строительства недостающих пожарных частей, которые край не может развернуть из-за отсутствия финансирования, хотя есть соответствующее поручение президента России. Как совершенно верно сказал президент, ввиду бюджетной необеспеченности мы стоим перед вопросом, когда целому ряду бюджетников, находящихся на переднем крае различного рода чрезвычайных ситуаций, экстренного реагирования не можем платить достойную заработную плату... В условиях существенной несбалансированности бюджета Забайкальского края мы не можем выполнить все обязательства и просим федеральный центр помочь нам", - цитирует пресс-служба Осипова.Глава Забайкалья также выразил надежду, что благодаря вниманию президента, который поднял тему финансовой необеспеченности региона, этот вопрос удастся решить. Вопрос повышения заработной платы "Забайкалпожспас" планируется обсудить на совещании 1 июля."Губернатор также поблагодарил за принципиальность и смелость сотрудников краевого учреждения, которые доложили президенту о ситуации. С губернатором это не было согласовано, он об этой инициативе не знал, но он полностью понимает и разделяет чувства людей", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210630/zabaykale-1739245346.html

https://ria.ru/20210629/mordoviya-1739077497.html

россия

кыринский район

москва

забайкальский край

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россия, александр осипов, владимир путин, кыринский район, москва, забайкальский край, общество