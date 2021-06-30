https://ria.ru/20210630/yazyki-1739251788.html
Путин рассказал о проблемах с немецким и английским языками
Путин рассказал о проблемах с немецким и английским языками - РИА Новости, 30.06.2021
Путин рассказал о проблемах с немецким и английским языками
Президент РФ Владимир Путин рассказал о проблемах с немецким и английским языком: словарный запас постепенно исчезает. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:48
2021-06-30T15:48
2021-06-30T15:48
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
английский язык
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о проблемах с немецким и английским языком: словарный запас постепенно исчезает.В ходе прямой линии Путина спросили, поддерживает ли он свое знание иностранных языков и какие у него основные ошибки в немецком."Ошибки, конечно, есть, это же не родной язык", - ответил Путин."Основная проблема - это утрата словарного запаса постепенная. Это же, вы знаете, как музыкальный инструмент - каждый день надо этим заниматься, чтобы поддерживать определенный уровень. Такой возможности у меня, к сожалению, нет, словарный запас постепенно исчезает", - объяснил он.Ведущие прямой линии уточнили, какова ситуация с английским языком."То же самое, еще хуже", - признался Путин.
https://ria.ru/20210622/putin-1738038333.html
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россия, английский язык, владимир путин, общество
Путин рассказал о проблемах с немецким и английским языками
Путин рассказал, что его словарный запас в иностранных языках постепенно исчезает
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
рассказал о проблемах с немецким и английским языком: словарный запас постепенно исчезает.
В ходе прямой линии Путина спросили, поддерживает ли он свое знание иностранных языков и какие у него основные ошибки в немецком.
"Ошибки, конечно, есть, это же не родной язык", - ответил Путин.
"Основная проблема - это утрата словарного запаса постепенная. Это же, вы знаете, как музыкальный инструмент - каждый день надо этим заниматься, чтобы поддерживать определенный уровень. Такой возможности у меня, к сожалению, нет, словарный запас постепенно исчезает", - объяснил он.
Ведущие прямой линии уточнили, какова ситуация с английским языком.
"То же самое, еще хуже", - признался Путин.