https://ria.ru/20210630/yazyki-1739251788.html

Путин рассказал о проблемах с немецким и английским языками

Путин рассказал о проблемах с немецким и английским языками - РИА Новости, 30.06.2021

Путин рассказал о проблемах с немецким и английским языками

Президент РФ Владимир Путин рассказал о проблемах с немецким и английским языком: словарный запас постепенно исчезает. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:48

2021-06-30T15:48

2021-06-30T15:48

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

английский язык

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о проблемах с немецким и английским языком: словарный запас постепенно исчезает.В ходе прямой линии Путина спросили, поддерживает ли он свое знание иностранных языков и какие у него основные ошибки в немецком."Ошибки, конечно, есть, это же не родной язык", - ответил Путин."Основная проблема - это утрата словарного запаса постепенная. Это же, вы знаете, как музыкальный инструмент - каждый день надо этим заниматься, чтобы поддерживать определенный уровень. Такой возможности у меня, к сожалению, нет, словарный запас постепенно исчезает", - объяснил он.Ведущие прямой линии уточнили, какова ситуация с английским языком."То же самое, еще хуже", - признался Путин.

https://ria.ru/20210622/putin-1738038333.html

россия

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россия, английский язык, владимир путин, общество