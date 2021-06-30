https://ria.ru/20210630/yaponiya-1739184664.html

Дело сотрудника российского торгпредства передали в прокуратуру Японии

Дело сотрудника российского торгпредства передали в прокуратуру Японии - РИА Новости, 30.06.2021

Дело сотрудника российского торгпредства передали в прокуратуру Японии

Дело сотрудника торгового представительства России в Японии, которому якобы передавал данные, связанные с военными технологиями, глава компании по обработке... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T11:37

2021-06-30T11:37

2021-06-30T11:37

россия

япония

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg

ТОКИО, 30 июн – РИА Новости. Дело сотрудника торгового представительства России в Японии, которому якобы передавал данные, связанные с военными технологиями, глава компании по обработке технической документации Кадзуо Миясака, передано в прокуратуру, сообщило агентство Киодо.Сам сотрудник торгпредства покинул Японию 12 июня. В начале июня японская полиция задержала бывшего главу исследовательской компании по подозрению в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику торгпредства РФ в Японии информации, имеющей отношение к военным технологиям.Ранее сообщалось, что 70-летний Миясака долгое время руководил компанией по исследованию технической литературы. В 2019 году, скрыв истинную причину и цель, он получил доступ к базе данных для поиска информации, связанной с разработкой беспилотников и улучшением возможностей военной разведки с использованием радаров. Утверждалось, что он скопировал восемь экземпляров литературы и передал их сотруднику российской стороны с июля по декабрь 2019 года.В частности, Миясака сообщил, что передавал материалы о новейших технологиях США в области освоения космоса, а именно - о космическом беспилотнике X37B (экспериментальный орбитальный беспилотный самолет Boeing X-37).Миясака также заявил следствию, что якобы на протяжении последних 30 лет передавал данные в общей сложности 15 сотрудникам российских структур и получил за это вознаграждение около 10 миллионов иен (около 91 тысячи долларов). Во вторник он был отпущен под залог.

https://ria.ru/20200125/1563868262.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200125/1563867621.html

россия

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, япония, сша, в мире