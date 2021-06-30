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Дело сотрудника российского торгпредства передали в прокуратуру Японии
Дело сотрудника российского торгпредства передали в прокуратуру Японии - РИА Новости, 30.06.2021
Дело сотрудника российского торгпредства передали в прокуратуру Японии
Дело сотрудника торгового представительства России в Японии, которому якобы передавал данные, связанные с военными технологиями, глава компании по обработке... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:37
2021-06-30T11:37
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ТОКИО, 30 июн – РИА Новости. Дело сотрудника торгового представительства России в Японии, которому якобы передавал данные, связанные с военными технологиями, глава компании по обработке технической документации Кадзуо Миясака, передано в прокуратуру, сообщило агентство Киодо.Сам сотрудник торгпредства покинул Японию 12 июня. В начале июня японская полиция задержала бывшего главу исследовательской компании по подозрению в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику торгпредства РФ в Японии информации, имеющей отношение к военным технологиям.Ранее сообщалось, что 70-летний Миясака долгое время руководил компанией по исследованию технической литературы. В 2019 году, скрыв истинную причину и цель, он получил доступ к базе данных для поиска информации, связанной с разработкой беспилотников и улучшением возможностей военной разведки с использованием радаров. Утверждалось, что он скопировал восемь экземпляров литературы и передал их сотруднику российской стороны с июля по декабрь 2019 года.В частности, Миясака сообщил, что передавал материалы о новейших технологиях США в области освоения космоса, а именно - о космическом беспилотнике X37B (экспериментальный орбитальный беспилотный самолет Boeing X-37).Миясака также заявил следствию, что якобы на протяжении последних 30 лет передавал данные в общей сложности 15 сотрудникам российских структур и получил за это вознаграждение около 10 миллионов иен (около 91 тысячи долларов). Во вторник он был отпущен под залог.
https://ria.ru/20200125/1563868262.html
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россия, япония, сша, в мире
Дело сотрудника российского торгпредства передали в прокуратуру Японии
11:37 30.06.2021
 
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato

Киодо сообщило, что дело сотрудника российского торгпредства передали в прокуратуру Японии

Читать ria.ru в
ТОКИО, 30 июн – РИА Новости. Дело сотрудника торгового представительства России в Японии, которому якобы передавал данные, связанные с военными технологиями, глава компании по обработке технической документации Кадзуо Миясака, передано в прокуратуру, сообщило агентство Киодо.
Сам сотрудник торгпредства покинул Японию 12 июня. В начале июня японская полиция задержала бывшего главу исследовательской компании по подозрению в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику торгпредства РФ в Японии информации, имеющей отношение к военным технологиям.
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Ранее сообщалось, что 70-летний Миясака долгое время руководил компанией по исследованию технической литературы. В 2019 году, скрыв истинную причину и цель, он получил доступ к базе данных для поиска информации, связанной с разработкой беспилотников и улучшением возможностей военной разведки с использованием радаров. Утверждалось, что он скопировал восемь экземпляров литературы и передал их сотруднику российской стороны с июля по декабрь 2019 года.
В частности, Миясака сообщил, что передавал материалы о новейших технологиях США в области освоения космоса, а именно - о космическом беспилотнике X37B (экспериментальный орбитальный беспилотный самолет Boeing X-37).
Миясака также заявил следствию, что якобы на протяжении последних 30 лет передавал данные в общей сложности 15 сотрудникам российских структур и получил за это вознаграждение около 10 миллионов иен (около 91 тысячи долларов). Во вторник он был отпущен под залог.
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