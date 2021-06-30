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На Ямале запретили въезд без сертификата о прививке или ПЦР-теста
На Ямале запретили въезд без сертификата о прививке или ПЦР-теста - РИА Новости, 01.07.2021
На Ямале запретили въезд без сертификата о прививке или ПЦР-теста
Пускать в Ямало-Ненецкий автономный округ людей без местной прописки будут при наличии результата ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о полной вакцинации с РИА Новости, 01.07.2021
2021-06-30T10:27
2021-06-30T10:27
2021-07-01T08:20
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 июн — РИА Новости. Пускать в Ямало-Ненецкий автономный округ людей без местной прописки будут при наличии результата ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о полной вакцинации с QR-кодом, сообщила пресс-служба главы региона Дмитрия Артюхова.Анализ, как отметили там, должен быть сделан не позднее чем за три дня до приезда.Мера вводится с 3 июля. Она коснется только тех, кто не имеет ямальской прописки. Требование не распространяется на несовершеннолетних.Если у человека не окажется ни результатов теста, ни документа о прививке, то на него составят административный протокол.Как отметил губернатор, в регионе наблюдается "большой подъем заболеваемости". Практика прошлого года, по его словам, показала, что самые "сложные" очаги инфекции всегда фиксируются в вахтовых поселках, где проживают приезжающие трудиться из других регионов рабочие."Новые меры безопасности необходимы для того, чтобы сдерживать распространение инфекции и минимизировать прибытие людей, которые уже заболели", — пояснила пресс-служба слова Артюхова.По данным региональных властей, за последнюю неделю заболеваемость на территории округа выросла вдвое, действуют два очага инфекции среди вахтовиков, поток которых в регион с учетом летнего строительного сезона растет. Работодателям рекомендовали привлекать рабочих, которые имеют прививки от коронавируса и соответствующий сертификат.Ранее стало известно, что развлекательные и культурные мероприятия на Ямале приостанавливают до 31 августа, а до конца лета продлевают режим повышенной готовности. Согласно постановлению Артюхова, работодателям, в том числе бизнесу, рекомендуется перевести на дистанционный формат работы сотрудников старше 60 лет. Выплаты по линии социальных ведомств необходимо осуществлять автоматически до 31 августа без посещений органов соцзащиты, а для предприятий общепита вновь ввели запрет на работу в ночное время.
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туризм, новости - туризм, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, ямал
На Ямале запретили въезд без сертификата о прививке или ПЦР-теста
10:27 30.06.2021 (обновлено: 08:20 01.07.2021)
Сертификат о прививке от COVID-19 или результат ПЦР-теста стали условиями въезда на Ямал
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 июн — РИА Новости.
Пускать в Ямало-Ненецкий автономный округ
людей без местной прописки будут при наличии результата ПЦР-теста на коронавирус
или сертификата о полной вакцинации с QR-кодом, сообщила пресс-служба главы региона Дмитрия Артюхова.
Анализ, как отметили там, должен быть сделан не позднее чем за три дня до приезда.
Мера вводится с 3 июля. Она коснется только тех, кто не имеет ямальской прописки. Требование не распространяется на несовершеннолетних.
Если у человека не окажется ни результатов теста, ни документа о прививке, то на него составят административный протокол.
Как отметил губернатор, в регионе наблюдается "большой подъем заболеваемости". Практика прошлого года, по его словам, показала, что самые "сложные" очаги инфекции всегда фиксируются в вахтовых поселках, где проживают приезжающие трудиться из других регионов рабочие.
"Новые меры безопасности необходимы для того, чтобы сдерживать распространение инфекции и минимизировать прибытие людей, которые уже заболели", — пояснила пресс-служба слова Артюхова.
По данным региональных властей, за последнюю неделю заболеваемость на территории округа выросла вдвое, действуют два очага инфекции среди вахтовиков, поток которых в регион с учетом летнего строительного сезона растет. Работодателям рекомендовали привлекать рабочих, которые имеют прививки от коронавируса и соответствующий сертификат.
Ранее стало известно, что развлекательные и культурные мероприятия на Ямале
приостанавливают до 31 августа, а до конца лета продлевают режим повышенной готовности. Согласно постановлению Артюхова, работодателям, в том числе бизнесу, рекомендуется перевести на дистанционный формат работы сотрудников старше 60 лет. Выплаты по линии социальных ведомств необходимо осуществлять автоматически до 31 августа без посещений органов соцзащиты, а для предприятий общепита вновь ввели запрет на работу в ночное время.