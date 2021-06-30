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Путин пообещал разобраться с выплатами на детей в Астраханской области

Путин пообещал разобраться с выплатами на детей в Астраханской области - РИА Новости, 30.06.2021

Путин пообещал разобраться с выплатами на детей в Астраханской области

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что поручит правительству разобраться в ситуации с отказами в выплатах на детей в Астраханской области. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T13:52

2021-06-30T13:52

2021-06-30T13:52

прямая линия с владимиром путиным — 2021

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что поручит правительству разобраться в ситуации с отказами в выплатах на детей в Астраханской области.В ходе прямой линии жительница Астрахани Оксана Плужникова задала президенту вопрос от лица "всех мамочек Астраханской области" о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Она спросила, почему в регионе отказывают в выплатах, если не было дохода за 12 месяцев 2020 года, хотя в постановлении федерального правительства такого требования нет.Президент уточнил, что в постановлении правительства доход учитывается по году. "Этот отказ является незаконным тогда. Но давайте мы посмотрим конкретнее, ваши данные есть у коллег? Я обязательно дам поручение", - ответил Путин.Глава государства попросил женщину уточнить, на каком основании отказывают в выплатах. "Человек работал 11 месяцев, одного месяца не хватает, на этом основании отказывают", - объяснила женщина."У нас и биржу откидывают. Мы вообще не знаем, где концов найти, у нас полный какой-то хаос", - пожаловалась женщина. "Это незаконно. Но в вашем конкретном случаем мы поразбираемся отдельно, я правительству такое поручение обязательно дам", - пообещал президент. "Я надеюсь, мои коллеги в вашем регионе, в Астрахани, меня услышат и соответствующим образом отреагируют", - добавил Путин, поблагодарив женщину за то, что она подняла вопрос, касающийся очень многих людей.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/vyplata-1739212459.html

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россия, владимир путин, астрахань, астраханская область, общество