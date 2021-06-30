https://ria.ru/20210630/vyplata-1739212459.html

Путин ответил на вопрос о разовых выплатах на подготовку детей к школе

Путин ответил на вопрос о разовых выплатах на подготовку детей к школе - РИА Новости, 30.06.2021

Путин ответил на вопрос о разовых выплатах на подготовку детей к школе

Разовые "детские выплаты" на подготовку к школе надо выделять даже на детей шести лет, которые не пойдут в этом году в первый класс, заявил президент РФ... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T13:30

2021-06-30T13:30

2021-06-30T14:04

россия

прямая линия с владимиром путиным

образование - общество

прямая линия с владимиром путиным — 2021

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Разовые "детские выплаты" на подготовку к школе надо выделять даже на детей шести лет, которые не пойдут в этом году в первый класс, заявил президент РФ Владимир Путин."Я считаю и уверен, что меня в правительстве услышат, что нужно платить всем, в том числе и семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут", - сказал Путин во время прямой линии.При этом, он посоветовал родителям, получившим выплату, воспользоваться ей сразу и заранее приобрести ребенку вещи в школу, даже если он не идет туда в этом году."Хочу обратить внимание родителей, что это же разовая выплата, поэтому те деньги, которые будут получены в этом году, даже если ребенок не пойдет в школу, нужно использовать на то, чтобы подготовить его к школе в следующем году и какие-то вещи уже заранее приобрести", - сказал Путин.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>

https://ria.ru/20210619/dekretnye-1737720608.html

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"Нужно платить всем" – Путин о разовых выплатах на подготовку детей к школе Разовые "детские выплаты" на подготовку к школе надо выделять даже на детей шести лет, которые не пойдут в этом году в первый класс, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я считаю и уверен, что меня в правительстве услышат, что нужно платить всем, в том числе и семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут", - сказал Путин во время прямой линии. При этом, он посоветовал родителям, получившим выплату, воспользоваться ей сразу и заранее приобрести ребенку вещи в школу, даже если он не идет туда в этом году. 2021-06-30T13:30 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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