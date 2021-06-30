https://ria.ru/20210630/vyplata-1739212459.html
Путин ответил на вопрос о разовых выплатах на подготовку детей к школе
Путин ответил на вопрос о разовых выплатах на подготовку детей к школе - РИА Новости, 30.06.2021
Путин ответил на вопрос о разовых выплатах на подготовку детей к школе
Разовые "детские выплаты" на подготовку к школе надо выделять даже на детей шести лет, которые не пойдут в этом году в первый класс, заявил президент РФ... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T13:30
2021-06-30T13:30
2021-06-30T14:04
россия
прямая линия с владимиром путиным
образование - общество
прямая линия с владимиром путиным — 2021
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Разовые "детские выплаты" на подготовку к школе надо выделять даже на детей шести лет, которые не пойдут в этом году в первый класс, заявил президент РФ Владимир Путин."Я считаю и уверен, что меня в правительстве услышат, что нужно платить всем, в том числе и семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут", - сказал Путин во время прямой линии.При этом, он посоветовал родителям, получившим выплату, воспользоваться ей сразу и заранее приобрести ребенку вещи в школу, даже если он не идет туда в этом году."Хочу обратить внимание родителей, что это же разовая выплата, поэтому те деньги, которые будут получены в этом году, даже если ребенок не пойдет в школу, нужно использовать на то, чтобы подготовить его к школе в следующем году и какие-то вещи уже заранее приобрести", - сказал Путин.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
https://ria.ru/20210619/dekretnye-1737720608.html
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"Нужно платить всем" – Путин о разовых выплатах на подготовку детей к школе
Разовые "детские выплаты" на подготовку к школе надо выделять даже на детей шести лет, которые не пойдут в этом году в первый класс, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я считаю и уверен, что меня в правительстве услышат, что нужно платить всем, в том числе и семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут", - сказал Путин во время прямой линии. При этом, он посоветовал родителям, получившим выплату, воспользоваться ей сразу и заранее приобрести ребенку вещи в школу, даже если он не идет туда в этом году.
2021-06-30T13:30
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РИА Новости
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россия, прямая линия с владимиром путиным, образование - общество, владимир путин, общество
Путин ответил на вопрос о разовых выплатах на подготовку детей к школе
13:30 30.06.2021 (обновлено: 14:04 30.06.2021)
Путин ответил на вопрос о разовых выплатах на подготовку детей к школе