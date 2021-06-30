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Власти Тувы закрывают детские лагеря после вспышки COVID-19
Власти Тувы закрывают детские лагеря после вспышки COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2021
Власти Тувы закрывают детские лагеря после вспышки COVID-19
Врио главы Тувы Владислав Ховалыг в превентивных целях из-за вспышки COVID-19 в детском лагере принял решение закрыть второй сезон и компенсировать родителям... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T09:35
2021-06-30T21:34
республика тыва
владислав ховалыг
коронавирус в россии
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг в превентивных целях из-за вспышки COVID-19 в детском лагере принял решение закрыть второй сезон и компенсировать родителям часть расходов, потраченных на путевки в лагеря, сообщает пресс-служба главы республики.Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса зафиксирована в тувинском детском лагере "Байлак", где заболели 66 детей и восемь сотрудников. По результатам процессуальной проверки по факту массового заражения отдыхавших детей COVID-19 СК возбудил уголовное дело.По данным пресс-службы главы республики, в правительстве Тувы состоялось экстренное совещание под председательством Ховалыга. Для своевременного принятия необходимых мер и во избежание дальнейшего распространения локального группового заболевания коронавирусом участники совещания обсудили необходимость закрытия второго сезона в детских оздоровительных лагерях."С учетом обостряющейся с каждым днем ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции 29 июня на экстренном совещании принято решение о досрочном прекращении деятельности всех детских оздоровительных лагерей, работающих на территории республики ... С сегодняшнего дня будет организована транспортировка детей в места проживания. Также будет организован возврат денежных средств родителям за приобретенные путевки. Будет работать телефонная горячая линия для родителей", - говорится в сообщении.Горячая линия организована в министерстве образования и науки и министерстве труда о социальной политики Тувы: 8 (394-22) 2-70-75, 2-17-44.По словам Ховалыга, в настоящее время приоритетная задача - выздоровление заболевших детей и недопущение дальнейшего распространения инфекции среди контактных лиц. Он отметил, что ответственным лицам поручено проработать все организационные вопросы, вывезти отдыхающих из лагерей и срочно принять все профилактические меры.В пресс-службе отмечают, что до начала открытия сезона детского отдыха все лагеря прошли соответствующую подготовку и проверку, а весь персонал прошел обучение. К работе в лагеря допускались работники, имеющие личные медицинские книжки с наличием сертификатов о полном прохождении вакцинации от COVID-19 или справкой о сдаче ПЦР-теста за 72 часа до начала смены. В лагеря допускались дети, прошедшие медосмотр по месту жительства и имеющие справки об эпидокружении.Начало второго сезона детских лагерей отложено до улучшения эпидемиологической обстановки.
https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739029234.html
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владислав ховалыг, коронавирус в россии, республика тыва
Власти Тувы закрывают детские лагеря после вспышки COVID-19
09:35 30.06.2021 (обновлено: 21:34 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетители во время приема пищи в столовой всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке
Посетители во время приема пищи в столовой всероссийского детского центра Океан во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Власти Тувы закрывают детские лагеря после вспышки COVID-19

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КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг в превентивных целях из-за вспышки COVID-19 в детском лагере принял решение закрыть второй сезон и компенсировать родителям часть расходов, потраченных на путевки в лагеря, сообщает пресс-служба главы республики.
Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса зафиксирована в тувинском детском лагере "Байлак", где заболели 66 детей и восемь сотрудников. По результатам процессуальной проверки по факту массового заражения отдыхавших детей COVID-19 СК возбудил уголовное дело.
По данным пресс-службы главы республики, в правительстве Тувы состоялось экстренное совещание под председательством Ховалыга. Для своевременного принятия необходимых мер и во избежание дальнейшего распространения локального группового заболевания коронавирусом участники совещания обсудили необходимость закрытия второго сезона в детских оздоровительных лагерях.
"С учетом обостряющейся с каждым днем ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции 29 июня на экстренном совещании принято решение о досрочном прекращении деятельности всех детских оздоровительных лагерей, работающих на территории республики ... С сегодняшнего дня будет организована транспортировка детей в места проживания. Также будет организован возврат денежных средств родителям за приобретенные путевки. Будет работать телефонная горячая линия для родителей", - говорится в сообщении.
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Горячая линия организована в министерстве образования и науки и министерстве труда о социальной политики Тувы: 8 (394-22) 2-70-75, 2-17-44.
По словам Ховалыга, в настоящее время приоритетная задача - выздоровление заболевших детей и недопущение дальнейшего распространения инфекции среди контактных лиц. Он отметил, что ответственным лицам поручено проработать все организационные вопросы, вывезти отдыхающих из лагерей и срочно принять все профилактические меры.
В пресс-службе отмечают, что до начала открытия сезона детского отдыха все лагеря прошли соответствующую подготовку и проверку, а весь персонал прошел обучение. К работе в лагеря допускались работники, имеющие личные медицинские книжки с наличием сертификатов о полном прохождении вакцинации от COVID-19 или справкой о сдаче ПЦР-теста за 72 часа до начала смены. В лагеря допускались дети, прошедшие медосмотр по месту жительства и имеющие справки об эпидокружении.
Начало второго сезона детских лагерей отложено до улучшения эпидемиологической обстановки.
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