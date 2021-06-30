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Эксперт заявил, что холодная война переходит в горячую стадию
Эксперт заявил, что холодная война переходит в горячую стадию - РИА Новости, 30.06.2021
Эксперт заявил, что холодная война переходит в горячую стадию
Холодная война переходит в горячую стадию, учения Sea Breeze это подтверждают, и России следует продолжать наращивать долю современного вооружения в войсках, в... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:51
2021-06-30T16:51
россия
sea breeze
черное море
игорь коротченко
нато
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Холодная война переходит в горячую стадию, учения Sea Breeze это подтверждают, и России следует продолжать наращивать долю современного вооружения в войсках, в частности, ПВО, заявил РИА Новости российский военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил о беспокойстве военным освоением Украины. По словам президента, несмотря на то, что по украинской конституции там не может быть иностранных военных баз, оно может быть реализовано по-другому - например, в форме учебных центров. Кроме того, Путин рассказал, что на фоне обеспокоенности Евросоюза приказал свернуть учения на западных рубежах, но вместо того, чтобы позитивно отреагировать на это, НАТО решило провести учения Sea Breeze и "приперлось к нашим границам"."Мы не можем полагаться на обещания и заявления наших западных партнеров, поскольку видим, что холодная война уже фактически переходит в горячую стадию. Учения Sea Breeze - это полномасштабная репетиция возможной войны против России с территории Украины при участии стран НАТО", - сказал Коротченко.По его словам, чтобы незамедлительно реагировать на самые неожиданные сценарии, Россия должна продолжить наращивать долю новых образцов оружия и военной техники. Эксперт напомнил, что этот показатель уже превышает 70%. Тем не менее, продолжать эту работу надо, особенно на Черноморском флоте, перевооружать его на новейшие корабли и укреплять его береговую оборону.Коротченко назвал главной опасностью в Черном море для России корабли НАТО, оснащенные комплексами ударного ракетного оружия, такого, как крылатые ракеты "Томагавк". Кроме того, он упомянул, что Украина приобрела у Турции боевые беспилотники Bayraktar и пытается договориться о производстве их у себя в стране."Поэтому стоит и вопрос об усилении системы противовоздушной обороны. В последние недели звучат угрозы со стороны действующих и отставных украинских политиков по поводу возможного нанесения удара по Керченскому мосту, по базам Черноморского флота. Надо укреплять ПВО, в первую очередь за счет наиболее эффективного средства противодействия таким видам оружия, как крылатые ракеты", - отметил эксперт.Он уточнил, что наиболее эффективно с этой задачей справился бы комплекс "Тор-М2", который существует как в сухопутном, так и в морском вариантах.
https://ria.ru/20210630/putin-1739210389.html
https://ria.ru/20210628/flot-1738942127.html
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россия, sea breeze, черное море, игорь коротченко, нато, владимир путин, в мире
Эксперт заявил, что холодная война переходит в горячую стадию
16:51 30.06.2021
 
© Фото : из личного архива Игоря КоротченкоГлавный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
Главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Фото : из личного архива Игоря Коротченко

Эксперт заявил, что холодная война переходит в горячую стадию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Холодная война переходит в горячую стадию, учения Sea Breeze это подтверждают, и России следует продолжать наращивать долю современного вооружения в войсках, в частности, ПВО, заявил РИА Новости российский военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил о беспокойстве военным освоением Украины. По словам президента, несмотря на то, что по украинской конституции там не может быть иностранных военных баз, оно может быть реализовано по-другому - например, в форме учебных центров. Кроме того, Путин рассказал, что на фоне обеспокоенности Евросоюза приказал свернуть учения на западных рубежах, но вместо того, чтобы позитивно отреагировать на это, НАТО решило провести учения Sea Breeze и "приперлось к нашим границам".
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"Приперлись к нашим границам": Путин прокомментировал учения на Украине
"Мы не можем полагаться на обещания и заявления наших западных партнеров, поскольку видим, что холодная война уже фактически переходит в горячую стадию. Учения Sea Breeze - это полномасштабная репетиция возможной войны против России с территории Украины при участии стран НАТО", - сказал Коротченко.
По его словам, чтобы незамедлительно реагировать на самые неожиданные сценарии, Россия должна продолжить наращивать долю новых образцов оружия и военной техники. Эксперт напомнил, что этот показатель уже превышает 70%. Тем не менее, продолжать эту работу надо, особенно на Черноморском флоте, перевооружать его на новейшие корабли и укреплять его береговую оборону.
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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Россия контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze
Коротченко назвал главной опасностью в Черном море для России корабли НАТО, оснащенные комплексами ударного ракетного оружия, такого, как крылатые ракеты "Томагавк". Кроме того, он упомянул, что Украина приобрела у Турции боевые беспилотники Bayraktar и пытается договориться о производстве их у себя в стране.
"Поэтому стоит и вопрос об усилении системы противовоздушной обороны. В последние недели звучат угрозы со стороны действующих и отставных украинских политиков по поводу возможного нанесения удара по Керченскому мосту, по базам Черноморского флота. Надо укреплять ПВО, в первую очередь за счет наиболее эффективного средства противодействия таким видам оружия, как крылатые ракеты", - отметил эксперт.
Он уточнил, что наиболее эффективно с этой задачей справился бы комплекс "Тор-М2", который существует как в сухопутном, так и в морском вариантах.
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РоссияSea BreezeЧерное мореИгорь КоротченкоНАТОВладимир ПутинВ мире
 
 
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