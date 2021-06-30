https://ria.ru/20210630/voprosy-1739182878.html

К прямой линии с Путиным поступило более 1,5 миллиона вопросов

К прямой линии с Путиным поступило более 1,5 миллиона вопросов - РИА Новости, 30.06.2021

К прямой линии с Путиным поступило более 1,5 миллиона вопросов

Количество вопросов от россиян к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным превысило полтора миллиона, сообщает телеканал "Россия 24". РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T11:26

2021-06-30T11:26

2021-06-30T11:55

прямая линия с владимиром путиным — 2021

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Количество вопросов от россиян к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным превысило полтора миллиона, сообщает телеканал "Россия 24".Всего поступило 1 574 581 обращений, из них по телефону - больше 675 тысяч, по СМС - почти 339 тысяч, через сайт - более 131 тысячи, через мобильное приложение - свыше 106 тысяч и через соцсети - почти 342 тысячи.Прямая линия начнется в среду в полдень по московскому времени.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20210628/putin-1738860111.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество