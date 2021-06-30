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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/voprosy-1739182878.html
К прямой линии с Путиным поступило более 1,5 миллиона вопросов
К прямой линии с Путиным поступило более 1,5 миллиона вопросов - РИА Новости, 30.06.2021
К прямой линии с Путиным поступило более 1,5 миллиона вопросов
Количество вопросов от россиян к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным превысило полтора миллиона, сообщает телеканал "Россия 24". РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:26
2021-06-30T11:55
прямая линия с владимиром путиным — 2021
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Количество вопросов от россиян к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным превысило полтора миллиона, сообщает телеканал "Россия 24".Всего поступило 1 574 581 обращений, из них по телефону - больше 675 тысяч, по СМС - почти 339 тысяч, через сайт - более 131 тысячи, через мобильное приложение - свыше 106 тысяч и через соцсети - почти 342 тысячи.Прямая линия начнется в среду в полдень по московскому времени.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество
К прямой линии с Путиным поступило более 1,5 миллиона вопросов
11:26 30.06.2021 (обновлено: 11:55 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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К прямой линии с Путиным поступило более 1,5 миллиона вопросов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Количество вопросов от россиян к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным превысило полтора миллиона, сообщает телеканал "Россия 24".
Всего поступило 1 574 581 обращений, из них по телефону - больше 675 тысяч, по СМС - почти 339 тысяч, через сайт - более 131 тысячи, через мобильное приложение - свыше 106 тысяч и через соцсети - почти 342 тысячи.
Прямая линия начнется в среду в полдень по московскому времени.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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