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Глава Псковской области прокомментировал вопрос о качестве воды
Глава Псковской области прокомментировал вопрос о качестве воды - РИА Новости, 30.06.2021
Глава Псковской области прокомментировал вопрос о качестве воды
Для улучшения качества воды в Псковской области, на которое местный житель пожаловался президенту РФ Владимиру Путину, потребуется около 4 миллиардов рублей,... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:01
2021-06-30T17:52
россия
михаил ведерников
марат хуснуллин
владимир путин
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прямая линия с владимиром путиным — 2021
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общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Для улучшения качества воды в Псковской области, на которое местный житель пожаловался президенту РФ Владимиру Путину, потребуется около 4 миллиардов рублей, сообщил губернатор Михаил Ведерников.Путин пообещал дать поручение вице-премьеру Марату Хуснуллину решить вопрос с водой в Пскове после того, как во время прямой линии к главе государства обратился житель Пскова, рассказавший о проблемах с современной системой водоснабжения, из-за которой вода при нагревании меняет свои свойства и становится непригодной для использования."Проблема существует довольно давно. В целом, она актуальна не только для областного центра, но и для всех районов области в целом… С учетом того, что… работ (по реконструкции системы водоснабжения региона – ред.) не осуществлялось с 1960-1980 годов, необходимо масштабное и комплексное решение. Средства требуются для этого значительные – около 1 миллиарда рублей для Пскова и в целом для области порядка 4 миллиардов рублей", - сказал Ведерников, чей видеокомментарий приводится в Telegram-канале региона.По словам губернатора, федеральный проект "Чистая вода" позволил реконструировать только 2 из 24 объектов водоснабжения в регионе, реконструкция еще двух начнется в 2021 году. "Вопрос очень сложный, и в одиночку региону решить его не под силу", - отметил Ведерников.Он уточнил, что оптимальным решением проблемы водоснабжения Псковской области может стать строительство станции смягчения воды и второй очереди подземного водозабора. По словам Ведерникова, для этих целей могут быть задействованы инфраструктурные кредиты."Хорошо, что этот вопрос прозвучал на прямой линии. С правительством соответствующий диалог уже ведем. С учетом поручения президента надеюсь на более быстрое принятие решения", - заключил Ведерников.
https://ria.ru/20210630/voda-1739254462.html
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россия, михаил ведерников, марат хуснуллин, владимир путин, псков, псковская область, общество
Глава Псковской области прокомментировал вопрос о качестве воды
17:01 30.06.2021 (обновлено: 17:52 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава Псковской области прокомментировал вопрос о качестве воды, на которое пожаловались Путину

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Для улучшения качества воды в Псковской области, на которое местный житель пожаловался президенту РФ Владимиру Путину, потребуется около 4 миллиардов рублей, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Путин пообещал дать поручение вице-премьеру Марату Хуснуллину решить вопрос с водой в Пскове после того, как во время прямой линии к главе государства обратился житель Пскова, рассказавший о проблемах с современной системой водоснабжения, из-за которой вода при нагревании меняет свои свойства и становится непригодной для использования.
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"Проблема существует довольно давно. В целом, она актуальна не только для областного центра, но и для всех районов области в целом… С учетом того, что… работ (по реконструкции системы водоснабжения региона – ред.) не осуществлялось с 1960-1980 годов, необходимо масштабное и комплексное решение. Средства требуются для этого значительные – около 1 миллиарда рублей для Пскова и в целом для области порядка 4 миллиардов рублей", - сказал Ведерников, чей видеокомментарий приводится в Telegram-канале региона.
По словам губернатора, федеральный проект "Чистая вода" позволил реконструировать только 2 из 24 объектов водоснабжения в регионе, реконструкция еще двух начнется в 2021 году. "Вопрос очень сложный, и в одиночку региону решить его не под силу", - отметил Ведерников.
Он уточнил, что оптимальным решением проблемы водоснабжения Псковской области может стать строительство станции смягчения воды и второй очереди подземного водозабора. По словам Ведерникова, для этих целей могут быть задействованы инфраструктурные кредиты.
"Хорошо, что этот вопрос прозвучал на прямой линии. С правительством соответствующий диалог уже ведем. С учетом поручения президента надеюсь на более быстрое принятие решения", - заключил Ведерников.
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021РоссияМихаил ВедерниковМарат ХуснуллинВладимир ПутинПсковПсковская областьОбщество
 
 
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