https://ria.ru/20210630/voda-1739228098.html
Путин даст поручение Хуснуллину решить вопрос с водой в Пскове
Путин даст поручение Хуснуллину решить вопрос с водой в Пскове - РИА Новости, 30.06.2021
Путин даст поручение Хуснуллину решить вопрос с водой в Пскове
Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручение вице-премьеру Марату Хуснуллину решить вопрос с водой в Пскове. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:31
2021-06-30T14:31
2021-06-30T14:31
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
марат хуснуллин
владимир путин
псков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручение вице-премьеру Марату Хуснуллину решить вопрос с водой в Пскове."Я и правительству поручение дам, министерству строительства и ЖКХ, вице-премьеру Хуснуллину Марату Шакирзяновичу, и, конечно, свяжемся с губернатором, они вместе придумают и точно найдут источник финансовый для решения вашего вопроса, даже здесь сомнений быть не может" , - сказал Путин в ходе прямой линии в ответ на вопрос жителя Пскова о проблемах с современной системой водоснабжения, из-за которой вода при нагревании меняет свои свойства и становится непригодной для использования.На слова ведущих о том, что к прямой линии поступило много вопросов о ситуации с водой по всей стране, Путин ответил, что принято решение о выделении на инфраструктурные проекты дополнительно 500 миллиардов рублей, 150 миллиардов из фонда национального благосостояния пойдут на проблемы ЖКХ.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
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россия, марат хуснуллин, владимир путин, псков
Путин даст поручение Хуснуллину решить вопрос с водой в Пскове
Путин даст поручение Хуснуллину решить вопрос с водой в Пскове