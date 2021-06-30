https://ria.ru/20210630/voda-1739228098.html

Путин даст поручение Хуснуллину решить вопрос с водой в Пскове

Путин даст поручение Хуснуллину решить вопрос с водой в Пскове - РИА Новости, 30.06.2021

Путин даст поручение Хуснуллину решить вопрос с водой в Пскове

Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручение вице-премьеру Марату Хуснуллину решить вопрос с водой в Пскове. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:31

2021-06-30T14:31

2021-06-30T14:31

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

марат хуснуллин

владимир путин

псков

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручение вице-премьеру Марату Хуснуллину решить вопрос с водой в Пскове."Я и правительству поручение дам, министерству строительства и ЖКХ, вице-премьеру Хуснуллину Марату Шакирзяновичу, и, конечно, свяжемся с губернатором, они вместе придумают и точно найдут источник финансовый для решения вашего вопроса, даже здесь сомнений быть не может" , - сказал Путин в ходе прямой линии в ответ на вопрос жителя Пскова о проблемах с современной системой водоснабжения, из-за которой вода при нагревании меняет свои свойства и становится непригодной для использования.На слова ведущих о том, что к прямой линии поступило много вопросов о ситуации с водой по всей стране, Путин ответил, что принято решение о выделении на инфраструктурные проекты дополнительно 500 миллиардов рублей, 150 миллиардов из фонда национального благосостояния пойдут на проблемы ЖКХ.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>

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россия, марат хуснуллин, владимир путин, псков