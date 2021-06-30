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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/voda-1739228098.html
Путин даст поручение Хуснуллину решить вопрос с водой в Пскове
Путин даст поручение Хуснуллину решить вопрос с водой в Пскове - РИА Новости, 30.06.2021
Путин даст поручение Хуснуллину решить вопрос с водой в Пскове
Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручение вице-премьеру Марату Хуснуллину решить вопрос с водой в Пскове. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:31
2021-06-30T14:31
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
марат хуснуллин
владимир путин
псков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручение вице-премьеру Марату Хуснуллину решить вопрос с водой в Пскове."Я и правительству поручение дам, министерству строительства и ЖКХ, вице-премьеру Хуснуллину Марату Шакирзяновичу, и, конечно, свяжемся с губернатором, они вместе придумают и точно найдут источник финансовый для решения вашего вопроса, даже здесь сомнений быть не может" , - сказал Путин в ходе прямой линии в ответ на вопрос жителя Пскова о проблемах с современной системой водоснабжения, из-за которой вода при нагревании меняет свои свойства и становится непригодной для использования.На слова ведущих о том, что к прямой линии поступило много вопросов о ситуации с водой по всей стране, Путин ответил, что принято решение о выделении на инфраструктурные проекты дополнительно 500 миллиардов рублей, 150 миллиардов из фонда национального благосостояния пойдут на проблемы ЖКХ.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж&gt;&gt;
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россия, марат хуснуллин, владимир путин, псков
Путин даст поручение Хуснуллину решить вопрос с водой в Пскове
14:31 30.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин даст поручение Хуснуллину решить вопрос с водой в Пскове

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручение вице-премьеру Марату Хуснуллину решить вопрос с водой в Пскове.
"Я и правительству поручение дам, министерству строительства и ЖКХ, вице-премьеру Хуснуллину Марату Шакирзяновичу, и, конечно, свяжемся с губернатором, они вместе придумают и точно найдут источник финансовый для решения вашего вопроса, даже здесь сомнений быть не может" , - сказал Путин в ходе прямой линии в ответ на вопрос жителя Пскова о проблемах с современной системой водоснабжения, из-за которой вода при нагревании меняет свои свойства и становится непригодной для использования.
Президент РФ В. Путин встретился с врио губернатора Астраханской области И. Бабушкиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 14:12Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
В Астрахани разберутся в ситуации с выплатами после вопроса Путину
На слова ведущих о том, что к прямой линии поступило много вопросов о ситуации с водой по всей стране, Путин ответил, что принято решение о выделении на инфраструктурные проекты дополнительно 500 миллиардов рублей, 150 миллиардов из фонда национального благосостояния пойдут на проблемы ЖКХ.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021РоссияМарат ХуснуллинВладимир ПутинПсков
 
 
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