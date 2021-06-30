https://ria.ru/20210630/vktsinatsiya-1739190229.html

Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса

Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 30.06.2021

Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:14

2021-06-30T12:14

2021-06-30T12:28

прямая линия с владимиром путиным — 2021

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса."Я в свое время говорил, как вы помните, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения", - рассказал Путин на прямой линии.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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