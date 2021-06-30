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Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса
Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 30.06.2021
Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:14
2021-06-30T12:14
2021-06-30T12:28
прямая линия с владимиром путиным — 2021
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса."Я в свое время говорил, как вы помните, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения", - рассказал Путин на прямой линии.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса
12:14 30.06.2021 (обновлено: 12:28 30.06.2021)
Путин во время Прямой линии заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса