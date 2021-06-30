https://ria.ru/20210630/venezia-1739221918.html

Стало известно, кому на Венецианском фестивале вручат почетную награду

Стало известно, кому на Венецианском фестивале вручат почетную награду - РИА Новости, 30.06.2021

Стало известно, кому на Венецианском фестивале вручат почетную награду

"Золотого льва" за жизненные достижения на 78-м Венецианском кинофестивале получит Джейми Ли Кертис, сообщается на официальном сайте смотра. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:59

2021-06-30T15:59

2021-06-30T15:59

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. "Золотого льва" за жизненные достижения на 78-м Венецианском кинофестивале получит Джейми Ли Кертис, сообщается на официальном сайте смотра. Почетную награду актрисе вручат восьмого сентября перед внеконкурсным показом фильма "Хэллоуин убивает" режиссера Дэвида Гордона Грина, в котором Кертис исполнила главную роль. "Невероятно, что я проработала в этой индустрии уже достаточно долго, чтобы получить такое признание, и то, что это происходит именно сейчас, когда мы представляем "Хэллоуин убивает", — особенно много значит для меня", — говорит Кертис. Лента Грина — 12-ая по счету в одноименной франшизе и выйдет в российский прокат 21 октября. Премьера первого фильма из серии состоялась в 1978 году. Кертис в картинах играет Лори Строуд, противостоящую маньяку Майклу Майерсу. Решение о награждении руководство Венецианской биеннале приняло по предложению директора кинофестиваля Альберто Барберы, который указал на принадлежность актрисы к "аристократии американского кино, поскольку она является дочерью двух незабываемых звезд – Тони Кертиса и Джанет Ли". Глава киносмотра назвал Ли Кертис "подлинным воплощением звезды" и отметил ее огромную харизму.Джейми Ли Кертис также известна по ролям в таких проектах, как "Рыбка по имени Ванда", "Чумовая пятница", "Достать ножи" и многим другим. Кроме актерской работы, она активно занимается благотворительностью: поддерживает детскую больницу в Лос-Анджелесе и участвует в программах помощи детям, зараженных СПИДом. Также Кертис написала несколько книг для юных читателей.Венецианский кинофестиваль в этом году пройдет 1 по 11 сентября.

https://ria.ru/20210617/dyuna-1737396230.html

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