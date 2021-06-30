https://ria.ru/20210630/vatikan-1739110406.html

"Уделали даже США". Какую игру затеяла самая маленькая страна в мире

"Уделали даже США". Какую игру затеяла самая маленькая страна в мире - РИА Новости, 30.06.2021

"Уделали даже США". Какую игру затеяла самая маленькая страна в мире

Город-государство Ватикан неожиданно поссорился со светским Римом из-за закона против гомофобии. И все бы ничего, но он обвинил большого соседа в нарушении... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T08:00

2021-06-30T08:00

2021-06-30T08:02

религия и мировоззрение

россия

франциск (хорхе марио бергольо)

вячеслав молотов

совет европы

оон

ватикан

италия

бенито муссолини

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Антон Скрипунов. Город-государство Ватикан неожиданно поссорился со светским Римом из-за закона против гомофобии. И все бы ничего, но он обвинил большого соседа в нарушении соглашений, заключенных десятки лет назад. Из-за этого пошли разговоры о мрачной судьбе страны — рекордсмена Книги рекордов Гиннесса. О том, почему суверенитет "града Святого Петра" оказался под угрозой и что предпримут политики в рясах, — в материале РИА Новости.Божие и кесаревоОбойти весь Ватикан можно меньше чем за час. "Город в городе" занимает всего 44 гектара — это самое маленькое государство в мире. Правда, туристов пускают далеко не везде. Все, кроме площади Святого Петра, одноименного собора и знаменитых музеев — закрытая для чужих глаз территория. Именно там спрятаны тайны — политику Святой престол обычно ведет в тишине.Но в последние дни ее нарушили: в Италии бурно обсуждают громогласное заявление маленького соседа. Город-государство впервые в истории направил официальную ноту протеста. Благо ходить далеко не надо: итальянское посольство в Ватикане прямо у площади Святого Петра. Апостольский дворец возмутили несколько положений нового законопроекта против гомофобии. Согласно ему, все учебные заведения обязаны ежегодно отмечать одноименный праздник. Правило распространяется и на частные католические школы, где детям транслируют взгляд на брак по канонам вероучения — "это союз мужчины и женщины". Да и в целом итальянские католики обязуются быть более аккуратными в высказываниях по поводу однополых отношений, даже если это противоречит их мировоззрению. Поэтому в официальном письме Святой престол назвал документ "посягательством на религиозные свободы".Итальянские власти тоже за словом в карман не полезли. Премьер страны Марио Драги подчеркнул: парламент, который вот-вот примет закон, "независим в решениях". И призвал Ватикан не вмешиваться во внутренние дела соседа. "Италия — светская, а не религиозная страна!" — бескомпромиссно заявил политик.Однако на этом взаимные претензии не закончились. Церковный Рим зашел с козырей и впервые в истории обвинил светскую власть в одном из самых страшных грехов: нарушении Латеранских соглашений, регулирующих отношения между двумя государствами."Одна из первых стран"Речь идет о договоре 1929 года, заключенном между кардиналом Пьетро Гасперини и премьером Бенито Муссолини. Он положил конец многолетнему спору между церковной и светской властью на Апеннинах.А началось все еще во второй половине XIX века. Италии как единого государства тогда не существовало: она представляла собой независимые друг от друга королевства, княжества и графства. В 1850-е следом за подъемом национального самосознания пошел процесс собирания земель — Рисорджименто. Закончилось все взятием Рима в 1870-м — Вечный город сопротивлялся до последнего.Неспроста: Римом единолично правил понтифик. Уже много столетий папское государство властвовало в центре полуострова. Духовный лидер католиков был еще и полноценным светским монархом с сильным войском и богатой казной. Именно поэтому "наместник Бога на земле" не собирался сдавать город.Сопротивление не прекратилось и с образованием единой Италии: в 1871-м папа Пий IX распространил по всем католическим храмам послание, где выступил против признания молодого государства. Более того — призывал духовенство до последнего сопротивляться и не отдавать властям церковное имущество. А те после продолжительной войны остро нуждались в пополнении бюджета. Первой "жертвой" национализации стал Квиринальский дворец, где располагались покои духовного лидера. Ныне это резиденция президента.Лишь спустя 60 лет стороны договорились. Хотя правительству Муссолини, безраздельно властвовавшему в стране, ничего не стоило окончательно "припереть церковь к стенке". "Но этого не случилось. Почему — до сих пор большая загадка", — отмечает историк-ватиканист Алексей Юдин.Диктатор, наоборот, возродил папское государство. Правда, оно ограничилось лишь ватиканским холмом вокруг собора Святого Петра. И Латеранские соглашения не просто объявляли суверенитет, но и давали особые привилегии. Все товары беспошлинно проходят через территорию Италии, ватиканских граждан не может задержать полиция. Они вообще не подотчетны никому, кроме Бога. И конечно же, папы — он стал абсолютным монархом. Беспрецедентное явление для Европы, которая десятью годами ранее победила абсолютизм."Однако важно то, что папское государство, по договору, обязалось соблюдать нейтралитет, — объясняет Юдин. — Этим оно воспользовалось чуть позже, когда гитлеровская Германия начала преследовать евреев. Ватикан был одной из первых стран, которая прятала их у себя: им просто-напросто массово давали гражданство".Самый недоступный паспортВпрочем, лавочку довольно быстро прикрыли. Ныне получить паспорт Ватикана очень сложно: его выдают лишь определенным категориям. Прежде всего избранному понтифику. Затем — проживающим в Риме кардиналам (их 73) и служащим непосредственно в главном католическом храме священникам (49 человек). После — дипломатическому персоналу, в основном апостольским нунциям (послам — их чуть меньше 300). Еще почти 90 паспортов — служащим швейцарской гвардии и членам их семей, включая несовершеннолетних детей. Правда, большинство из них, достигнув 18 лет, лишаются гражданства — оно остается у тех, кто родился непосредственно в "святом граде".Всего в монархическом государстве чуть больше 600 подданных. Почти 450 живут непосредственно в нем. Еще 200 человек имеют статус временных резидентов с видом на жительство.У большинства населения, помимо ватиканского, есть еще паспорт страны, откуда они приехали. Если они лишились подданства и не имеют другого, то автоматически переходят в итальянскую юрисдикцию. Перемещаться им можно по всем Апеннинам и Шенгенской зоне, а вообще безвизовый въезд гражданам Ватикана открыт в 183 страны мира.Более того, по всему Риму и окрестностям разбросаны здания с экстерриториальным статусом. "Вместе с тем Ватикану принадлежит довольно много объектов в стране, — поясняет историк. — Еще больше зданий национализировали в свое время светские власти. И в Латеранских соглашениях прописали денежное возмещение Святому престолу, за счет чего он и разбогател"."Ссориться — себе дороже"Вот только договор умалчивает об одном — что делать, если одна из сторон нарушит его условия. Это сейчас и обсуждают в связи со скандалом вокруг законопроекта о гомофобии. Ситуацию усугубляет тот факт, что Ватикан официально не состоит ни в одной из международных организаций. В той же ООН он лишь наблюдатель — наряду с Палестиной."К кому тогда апеллировать? Часто шутят: обращайтесь к римскому папе, он мягкий, все простит. Но на самом деле не совсем понятно, что делать в такой ситуации. Ведь обычно в силу нейтралитета Ватикан сам выступает посредником — например, Иоанн XXIII помог урегулировать Карибский кризис в 1961-м", — подчеркивает Алексей Юдин.И ведь с точки зрения современной политики Ватикану, что называется, "нечем крыть". У него нет ни многочисленного населения, ни огромной территории, ни серьезной экономики. А вооруженные силы представлены жандармерией и сотней швейцарских гвардейцев, которые до сих пор ходят со средневековыми копьями."Тут, конечно, можно вспомнить фразу Сталина, сказанную в ответ (наркому иностранных дел Вячеславу Молотову. — Прим. ред.) на рассуждения о Ватикане: "А сколько у папы дивизий?" Но дело в том, что Святой престол — достаточно богатая и влиятельная организация", — обращает внимание живущий в Италии политолог Александр Дунаев.Прежде всего у самой маленькой страны — самая большая паства. В католические храмы по всему миру ходят свыше 1,2 миллиарда человек. "И духовенство в той или иной степени транслирует позицию папского престола, — поясняет эксперт. — Кроме того, у самого папы римского огромный авторитет, в Италии он ежедневно фигурирует в СМИ. Ватикану есть с кем общаться и к кому обращаться в случае чего. Поэтому никакое государство, которое заботится о репутации, резко наезжать на него не будет — себе дороже".Например, представители Ватикана открыто обвиняют власти стран ЕС прямо с трибун Совета Европы. Причем прежде всего именно в нежелании защищать нравственные ценности — в этом, кстати, Ватикан заметно сблизился с Россией. А в ноябре 2020-го администрация Трампа раскритиковала Святой престол за контакты с Китаем."И что же сделал в ответ папа Франциск? Отказал во встрече прибывшему в Рим госсекретарю Майку Помпео, — отмечает эксперт. — Тот, явно недовольный, остался у разбитого корыта".Очевидно, и в конфликте с итальянским правительством большую роль сыграли тайные ходы "слуг божьих".

https://ria.ru/20210623/iezuit-1738096781.html

россия

ватикан

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, франциск (хорхе марио бергольо), вячеслав молотов, совет европы, оон, ватикан, италия, бенито муссолини, справки