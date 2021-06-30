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В Пермском крае оценили необходимость введения обязательной вакцинации
В Пермском крае оценили необходимость введения обязательной вакцинации - РИА Новости, 30.06.2021
В Пермском крае оценили необходимость введения обязательной вакцинации
Власти Пермского края не видят предпосылок для введения обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп жителей, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T18:05
2021-06-30T18:05
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий махонин
здоровье - общество
пермский край
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ПЕРМЬ, 30 июн - РИА Новости. Власти Пермского края не видят предпосылок для введения обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп жителей, сообщил губернатор Дмитрий Махонин."Позавчера видел фотографии из парка Горького, где выстраивалась очередь на вакцинацию в передвижном пункте. За день пункт вакцинировал около 240 человек. Зачем обязательная вакцинация, если люди идут сами? На сегодня нет предпосылок (для введения обязательной вакцинации)", — сказал Махонин во время прямого эфира в группе "Мой город - Пермь" в соцсети "ВКонтакте".По его словам, в регионе отмечается рост заболеваемости в два раза, "пиковые показатели" пока не достигнуты, но нагрузка на медучреждения возросла. Он отметил, что минздрав проводит работу по разворачиванию дополнительного коечного фонда.По данным краевого минздрава, в Пермском крае с начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 61 301 человека (243 случая за последние сутки), около 55 тысяч пациентов выздоровели, 1 404 остаются в больнице, 2 702 — скончались (13 за последние сутки), еще более 4 тысяч человек находятся на карантине. Полностью вакцинированы 247,5 тысячи человек. Прирост новых случаев заражения COVID-19 фиксируется в регионе с середины июня. До этого с начала марта в регионе ежесуточно выявляли менее 150 случаев коронавируса.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий махонин, здоровье - общество, пермский край
В Пермском крае оценили необходимость введения обязательной вакцинации
18:05 30.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация мигрантов от COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт"
Вакцинация мигрантов от COVID-19 российским препаратом Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Власти Пермского края не видят предпосылок для введения обязательной вакцинации

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 30 июн - РИА Новости. Власти Пермского края не видят предпосылок для введения обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп жителей, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
"Позавчера видел фотографии из парка Горького, где выстраивалась очередь на вакцинацию в передвижном пункте. За день пункт вакцинировал около 240 человек. Зачем обязательная вакцинация, если люди идут сами? На сегодня нет предпосылок (для введения обязательной вакцинации)", — сказал Махонин во время прямого эфира в группе "Мой город - Пермь" в соцсети "ВКонтакте".
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
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По его словам, в регионе отмечается рост заболеваемости в два раза, "пиковые показатели" пока не достигнуты, но нагрузка на медучреждения возросла. Он отметил, что минздрав проводит работу по разворачиванию дополнительного коечного фонда.
По данным краевого минздрава, в Пермском крае с начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 61 301 человека (243 случая за последние сутки), около 55 тысяч пациентов выздоровели, 1 404 остаются в больнице, 2 702 — скончались (13 за последние сутки), еще более 4 тысяч человек находятся на карантине. Полностью вакцинированы 247,5 тысячи человек. Прирост новых случаев заражения COVID-19 фиксируется в регионе с середины июня. До этого с начала марта в регионе ежесуточно выявляли менее 150 случаев коронавируса.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий МахонинЗдоровье - ОбществоПермский край
 
 
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