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В Пермском крае оценили необходимость введения обязательной вакцинации

В Пермском крае оценили необходимость введения обязательной вакцинации - РИА Новости, 30.06.2021

В Пермском крае оценили необходимость введения обязательной вакцинации

Власти Пермского края не видят предпосылок для введения обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп жителей, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T18:05

2021-06-30T18:05

2021-06-30T18:05

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

дмитрий махонин

здоровье - общество

пермский край

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ПЕРМЬ, 30 июн - РИА Новости. Власти Пермского края не видят предпосылок для введения обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп жителей, сообщил губернатор Дмитрий Махонин."Позавчера видел фотографии из парка Горького, где выстраивалась очередь на вакцинацию в передвижном пункте. За день пункт вакцинировал около 240 человек. Зачем обязательная вакцинация, если люди идут сами? На сегодня нет предпосылок (для введения обязательной вакцинации)", — сказал Махонин во время прямого эфира в группе "Мой город - Пермь" в соцсети "ВКонтакте".По его словам, в регионе отмечается рост заболеваемости в два раза, "пиковые показатели" пока не достигнуты, но нагрузка на медучреждения возросла. Он отметил, что минздрав проводит работу по разворачиванию дополнительного коечного фонда.По данным краевого минздрава, в Пермском крае с начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 61 301 человека (243 случая за последние сутки), около 55 тысяч пациентов выздоровели, 1 404 остаются в больнице, 2 702 — скончались (13 за последние сутки), еще более 4 тысяч человек находятся на карантине. Полностью вакцинированы 247,5 тысячи человек. Прирост новых случаев заражения COVID-19 фиксируется в регионе с середины июня. До этого с начала марта в регионе ежесуточно выявляли менее 150 случаев коронавируса.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий махонин, здоровье - общество, пермский край