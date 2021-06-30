https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739273780.html
В Крыму всех сотрудников гостиниц и санаториев привьют от коронавируса
В Крыму всех сотрудников гостиниц и санаториев привьют от коронавируса - РИА Новости, 30.06.2021
В Крыму всех сотрудников гостиниц и санаториев привьют от коронавируса
В Крыму намерены привить 100% сотрудников санаторно-курортной отрасли, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:12
2021-06-30T17:12
2021-06-30T17:15
распространение коронавируса
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. В Крыму намерены привить 100% сотрудников санаторно-курортной отрасли, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."В рамках централизованной вакцинации уже привито более 10 тысяч сотрудников санаториев и гостиниц. Мы будем усиливать работу и настаивать на 100% вакцинации", - сказал Волченко журналистам.По его словам, вакцинированы должно быть сотрудники средств размещения во всех регионах. Особое внимание на данный момент уделяется Алуште и Ялте."Мы понимаем то, что часть сотрудников вакцинируются самостоятельно, часть, возможно, переболевшие, но главный показатель успешности сезона 2021 года – безусловно безопасность", - добавил министр.
https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739048221.html
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В Крыму всех сотрудников гостиниц и санаториев привьют от коронавируса
17:12 30.06.2021 (обновлено: 17:15 30.06.2021)
В Крыму всех сотрудников гостиниц и санаториев привьют от коронавируса