https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739259269.html

Вирусолог предупредил о последствиях промедления в вакцинации

Вирусолог предупредил о последствиях промедления в вакцинации - РИА Новости, 30.06.2021

Вирусолог предупредил о последствиях промедления в вакцинации

Темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо резко увеличить, недостаточный коллективный иммунитет может привести к среде для возникновения более... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:16

2021-06-30T16:16

2021-06-30T16:16

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

сергей нетесов

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коронавирус covid-19

россия

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НОВОСИБИРСК, 30 июн – РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо резко увеличить, недостаточный коллективный иммунитет может привести к среде для возникновения более устойчивых к вакцинам мутированных вариантов, заявил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов."Есть определенная скорость, с которой возникают мутированные варианты вируса. Эта скорость намного медленнее, чем для вируса гриппа, но все равно имеет место, что мы сейчас и видим. Если мы будем такими темпами, как мы делаем, сейчас вакцинироваться от коронавируса в России, то вирус в эволюции обгонит нашу скорость вакцинации и тогда возникнет селективная среда", - сказал Нетесов в ходе публичной дискуссии на тему коронавируса.Нетесов пояснил, что когда 20-30% населения вакцинировано, а остальное нет, как раз возникает такая селективная среда для возникновения новых вариантов вируса."Мы сможем получить с большой долей вероятности варианты, которые гораздо более устойчивы к вакцинам. А раз мы получим такие варианты – извините, придется делать новые вакцины. Кстати, компании Pfizer и Moderna уже на это "заложились"… готовят кандидатную вакцину на индийский вариант", - сказал ученый.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, вакцинация, общество