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https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739259269.html
Вирусолог предупредил о последствиях промедления в вакцинации
Вирусолог предупредил о последствиях промедления в вакцинации - РИА Новости, 30.06.2021
Вирусолог предупредил о последствиях промедления в вакцинации
Темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо резко увеличить, недостаточный коллективный иммунитет может привести к среде для возникновения более... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:16
2021-06-30T16:16
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сергей нетесов
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НОВОСИБИРСК, 30 июн – РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо резко увеличить, недостаточный коллективный иммунитет может привести к среде для возникновения более устойчивых к вакцинам мутированных вариантов, заявил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов."Есть определенная скорость, с которой возникают мутированные варианты вируса. Эта скорость намного медленнее, чем для вируса гриппа, но все равно имеет место, что мы сейчас и видим. Если мы будем такими темпами, как мы делаем, сейчас вакцинироваться от коронавируса в России, то вирус в эволюции обгонит нашу скорость вакцинации и тогда возникнет селективная среда", - сказал Нетесов в ходе публичной дискуссии на тему коронавируса.Нетесов пояснил, что когда 20-30% населения вакцинировано, а остальное нет, как раз возникает такая селективная среда для возникновения новых вариантов вируса."Мы сможем получить с большой долей вероятности варианты, которые гораздо более устойчивы к вакцинам. А раз мы получим такие варианты – извините, придется делать новые вакцины. Кстати, компании Pfizer и Moderna уже на это "заложились"… готовят кандидатную вакцину на индийский вариант", - сказал ученый.
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вакцинация россиян от covid-19, сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, вакцинация, общество
Вирусолог предупредил о последствиях промедления в вакцинации
16:16 30.06.2021
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© AP Photo / CDC

Эксперт предупредил, что недостаточные темпы вакцинации могут привести к новым мутациям вируса

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НОВОСИБИРСК, 30 июн – РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо резко увеличить, недостаточный коллективный иммунитет может привести к среде для возникновения более устойчивых к вакцинам мутированных вариантов, заявил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
"Есть определенная скорость, с которой возникают мутированные варианты вируса. Эта скорость намного медленнее, чем для вируса гриппа, но все равно имеет место, что мы сейчас и видим. Если мы будем такими темпами, как мы делаем, сейчас вакцинироваться от коронавируса в России, то вирус в эволюции обгонит нашу скорость вакцинации и тогда возникнет селективная среда", - сказал Нетесов в ходе публичной дискуссии на тему коронавируса.
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18 июня, 12:41
Нетесов пояснил, что когда 20-30% населения вакцинировано, а остальное нет, как раз возникает такая селективная среда для возникновения новых вариантов вируса.
"Мы сможем получить с большой долей вероятности варианты, которые гораздо более устойчивы к вакцинам. А раз мы получим такие варианты – извините, придется делать новые вакцины. Кстати, компании Pfizer и Moderna уже на это "заложились"… готовят кандидатную вакцину на индийский вариант", - сказал ученый.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Сергей НетесовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВакцинацияОбщество
 
 
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