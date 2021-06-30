https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739248280.html

Росрыболовство планирует вакцинировать от коронавируса все экипажи судов

Росрыболовство планирует вакцинировать от коронавируса все экипажи судов - РИА Новости, 30.06.2021

Росрыболовство планирует вакцинировать от коронавируса все экипажи судов

Руководитель Росрыбловства Илья Шестаков заявил, что перед ведомством стоит задача довести долю вакцинированных от COVID-19 экипажей до 100%. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:16

2021-06-30T16:16

2021-06-30T16:16

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир солодов

коронавирусы

илья шестаков

здоровье - общество

камчатский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599066590_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f273ed519769838eaf1189b00b210d7.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн - РИА Новости. Руководитель Росрыбловства Илья Шестаков заявил, что перед ведомством стоит задача довести долю вакцинированных от COVID-19 экипажей до 100%.Шестаков в среду провел на Камчатке заседание рабочей группы по вопросам организации лососевой путины в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне."Сейчас мы говорим о том, что необходимо вакцинировать экипажи рыбопромысловых и транспортных судов, которые доставляют рыбопродукцию на российские берега и на экспорт. Это связано с достаточно серьёзными ограничениями со стороны Китая, который предъявляет дополнительные требования и к транзиту наших грузов через Республику Корея. Сейчас, по данным рыбопромысловых компаний, порядка 70% экипажей вакцинировано, и наша задача — в ближайшее время довести эту планку до 100%", — цитирует пресс-служба правительства Камчатского края слова Шестакова.Ранее сообщалось, что на Камчатке вводится обязательная вакцинация для сезонных рабочих, решение вступит в силу 1 июля."Основная часть вахтовых работников, прибывающих из других регионов, должна уже при прибытии на Камчатку иметь на руках сертификат о прохождении вакцинации. В противном случае им бы пришлось ждать три недели между введением первого и второго компонентов вакцины", — уточнил на совещании с Шестаковым глава Камчатского края Владимир Солодов.

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир солодов, коронавирусы, илья шестаков, здоровье - общество, камчатский край, вакцинация