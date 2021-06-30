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Росрыболовство планирует вакцинировать от коронавируса все экипажи судов
Росрыболовство планирует вакцинировать от коронавируса все экипажи судов - РИА Новости, 30.06.2021
Росрыболовство планирует вакцинировать от коронавируса все экипажи судов
Руководитель Росрыбловства Илья Шестаков заявил, что перед ведомством стоит задача довести долю вакцинированных от COVID-19 экипажей до 100%. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:16
2021-06-30T16:16
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир солодов
коронавирусы
илья шестаков
здоровье - общество
камчатский край
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн - РИА Новости. Руководитель Росрыбловства Илья Шестаков заявил, что перед ведомством стоит задача довести долю вакцинированных от COVID-19 экипажей до 100%.Шестаков в среду провел на Камчатке заседание рабочей группы по вопросам организации лососевой путины в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне."Сейчас мы говорим о том, что необходимо вакцинировать экипажи рыбопромысловых и транспортных судов, которые доставляют рыбопродукцию на российские берега и на экспорт. Это связано с достаточно серьёзными ограничениями со стороны Китая, который предъявляет дополнительные требования и к транзиту наших грузов через Республику Корея. Сейчас, по данным рыбопромысловых компаний, порядка 70% экипажей вакцинировано, и наша задача — в ближайшее время довести эту планку до 100%", — цитирует пресс-служба правительства Камчатского края слова Шестакова.Ранее сообщалось, что на Камчатке вводится обязательная вакцинация для сезонных рабочих, решение вступит в силу 1 июля."Основная часть вахтовых работников, прибывающих из других регионов, должна уже при прибытии на Камчатку иметь на руках сертификат о прохождении вакцинации. В противном случае им бы пришлось ждать три недели между введением первого и второго компонентов вакцины", — уточнил на совещании с Шестаковым глава Камчатского края Владимир Солодов.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир солодов, коронавирусы, илья шестаков, здоровье - общество, камчатский край, вакцинация
Росрыболовство планирует вакцинировать от коронавируса все экипажи судов
16:16 30.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Росрыболовство планирует вакцинировать от коронавируса все экипажи судов

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн - РИА Новости. Руководитель Росрыбловства Илья Шестаков заявил, что перед ведомством стоит задача довести долю вакцинированных от COVID-19 экипажей до 100%.
Шестаков в среду провел на Камчатке заседание рабочей группы по вопросам организации лососевой путины в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.
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18 июня, 12:41
"Сейчас мы говорим о том, что необходимо вакцинировать экипажи рыбопромысловых и транспортных судов, которые доставляют рыбопродукцию на российские берега и на экспорт. Это связано с достаточно серьёзными ограничениями со стороны Китая, который предъявляет дополнительные требования и к транзиту наших грузов через Республику Корея. Сейчас, по данным рыбопромысловых компаний, порядка 70% экипажей вакцинировано, и наша задача — в ближайшее время довести эту планку до 100%", — цитирует пресс-служба правительства Камчатского края слова Шестакова.
Ранее сообщалось, что на Камчатке вводится обязательная вакцинация для сезонных рабочих, решение вступит в силу 1 июля.
"Основная часть вахтовых работников, прибывающих из других регионов, должна уже при прибытии на Камчатку иметь на руках сертификат о прохождении вакцинации. В противном случае им бы пришлось ждать три недели между введением первого и второго компонентов вакцины", — уточнил на совещании с Шестаковым глава Камчатского края Владимир Солодов.
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