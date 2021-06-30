Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739194123.html
Путин призвал россиян прислушиваться к специалистам в вопросах вакцинации
Путин призвал россиян прислушиваться к специалистам в вопросах вакцинации - РИА Новости, 30.06.2021
Путин призвал россиян прислушиваться к специалистам в вопросах вакцинации
Президент России Владимир Путин призвал россиян в вопросах, касающихся коронавируса, прислушиваться к специалистам, а не верить слухам. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:26
2021-06-30T12:51
россия
прямая линия с владимиром путиным — 2021
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_0:121:3173:1906_1920x0_80_0_0_1c4739126fa6a3558724b4b2366d5536.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал россиян в вопросах, касающихся коронавируса, прислушиваться к специалистам, а не верить слухам.Как отметил глава государства, диссиденты-антипрививочники всегда были и есть - и в России, и во всем мире. Тем не менее, подчеркнул он, нельзя забывать, что болезнь может протекать в тяжелой форме, "еще хуже - отдаленные последствия"."Всегда есть и были люди, которые считают, что вообще не нужно делать никаких прививок. Таких людей много - диссиденты антипрививочные. Их достаточно много - и у нас в стране, и за границей", - сказал президент в ходе прямой линии."Надо прислушиваться не к людям, которые мало чего в этом понимают и пользуются слухами какими-то, а к специалистам", - подчеркнул Путин.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж&gt;&gt;
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_9d4c8f1fec206f1a7c733ab112a2b182.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество
Путин призвал россиян прислушиваться к специалистам в вопросах вакцинации
12:26 30.06.2021 (обновлено: 12:51 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Путин призвал россиян прислушиваться к специалистам в вопросах вакцинации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал россиян в вопросах, касающихся коронавируса, прислушиваться к специалистам, а не верить слухам.
Как отметил глава государства, диссиденты-антипрививочники всегда были и есть - и в России, и во всем мире. Тем не менее, подчеркнул он, нельзя забывать, что болезнь может протекать в тяжелой форме, "еще хуже - отдаленные последствия".
"Всегда есть и были люди, которые считают, что вообще не нужно делать никаких прививок. Таких людей много - диссиденты антипрививочные. Их достаточно много - и у нас в стране, и за границей", - сказал президент в ходе прямой линии.
"Надо прислушиваться не к людям, которые мало чего в этом понимают и пользуются слухами какими-то, а к специалистам", - подчеркнул Путин.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021РоссияВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53При взрыве в Афганистане погибли восемь полицейских и военнослужащий
08:51Во Владивостоке проложили дополнительную энерголинию
08:51В Сочи пять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:48В Пекине прошли масштабные празднования столетнего юбилея Компартии Китая
08:45В Армении смягчили ограничения по коронавирусу для вакцинированных
08:33В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
Лента новостейМолния