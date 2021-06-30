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Путин призвал россиян прислушиваться к специалистам в вопросах вакцинации
Путин призвал россиян прислушиваться к специалистам в вопросах вакцинации - РИА Новости, 30.06.2021
Путин призвал россиян прислушиваться к специалистам в вопросах вакцинации
Президент России Владимир Путин призвал россиян в вопросах, касающихся коронавируса, прислушиваться к специалистам, а не верить слухам. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:26
2021-06-30T12:26
2021-06-30T12:51
россия
прямая линия с владимиром путиным — 2021
вакцинация россиян от covid-19
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здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал россиян в вопросах, касающихся коронавируса, прислушиваться к специалистам, а не верить слухам.Как отметил глава государства, диссиденты-антипрививочники всегда были и есть - и в России, и во всем мире. Тем не менее, подчеркнул он, нельзя забывать, что болезнь может протекать в тяжелой форме, "еще хуже - отдаленные последствия"."Всегда есть и были люди, которые считают, что вообще не нужно делать никаких прививок. Таких людей много - диссиденты антипрививочные. Их достаточно много - и у нас в стране, и за границей", - сказал президент в ходе прямой линии."Надо прислушиваться не к людям, которые мало чего в этом понимают и пользуются слухами какими-то, а к специалистам", - подчеркнул Путин.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
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Путин призвал россиян прислушиваться к специалистам в вопросах вакцинации
12:26 30.06.2021 (обновлено: 12:51 30.06.2021)
Путин призвал россиян прислушиваться к специалистам в вопросах вакцинации