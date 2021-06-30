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В России более 23 миллиона человек вакцинировались от коронавируса
В России более 23 миллиона человек вакцинировались от коронавируса - РИА Новости, 30.06.2021
В России более 23 миллиона человек вакцинировались от коронавируса
Более 23 миллионов россиян уже сделали прививки от коронавируса, заявил президент РФ Владиимр Путин. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:20
2021-06-30T12:20
2021-06-30T12:33
прямая линия с владимиром путиным — 2021
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 23 миллионов россиян уже сделали прививки от коронавируса, заявил президент РФ Владиимр Путин."Сейчас свыше 20 миллионов, 23 миллиона, по-моему, уже вакцинированы. Как видим, все у нас в порядке. И, слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения AstraZeneca либо Pfizer", - сказал Путин в ходе прямой линии.
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В России более 23 миллиона человек вакцинировались от коронавируса
12:20 30.06.2021 (обновлено: 12:33 30.06.2021)
Путин заявил, что в России более 23 миллиона человек вакцинировались от коронавируса