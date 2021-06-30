https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739192206.html

В России более 23 миллиона человек вакцинировались от коронавируса

В России более 23 миллиона человек вакцинировались от коронавируса - РИА Новости, 30.06.2021

В России более 23 миллиона человек вакцинировались от коронавируса

Более 23 миллионов россиян уже сделали прививки от коронавируса, заявил президент РФ Владиимр Путин. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:20

2021-06-30T12:20

2021-06-30T12:33

прямая линия с владимиром путиным — 2021

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 23 миллионов россиян уже сделали прививки от коронавируса, заявил президент РФ Владиимр Путин."Сейчас свыше 20 миллионов, 23 миллиона, по-моему, уже вакцинированы. Как видим, все у нас в порядке. И, слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения AstraZeneca либо Pfizer", - сказал Путин в ходе прямой линии.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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