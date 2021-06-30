https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739182275.html
Более 1,5 миллиона человек сделали прививку от COVID-19 в Подмосковье
Более 1,5 миллиона человек сделали прививку от COVID-19 в Подмосковье - РИА Новости, 30.06.2021
Более 1,5 миллиона человек сделали прививку от COVID-19 в Подмосковье
В Московской области количество привившихся от новой коронавирусной инфекции превысило 1,5 миллиона человек, из них около 500 тысяч человек - это люди старше 60 РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:20
2021-06-30T11:20
2021-06-30T11:31
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587557925_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_14e9da0796d893747c55c104a3241dc1.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Московской области количество привившихся от новой коронавирусной инфекции превысило 1,5 миллиона человек, из них около 500 тысяч человек - это люди старше 60 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области."В Московской области количество привившихся от новой коронавирусной инфекции превысило 1,5 миллиона человек, из них порядка 500 тысяч - это люди старше 60 лет", - говорится в сообщении.В регионе работают пункты вакцинации в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ. Также прививку можно сделать в круглосуточных пунктах вакцинации."Запись на вакцинацию от COVID-19 за последнюю неделю сильно выросла. Мы стараемся сделать так, чтобы возможность сделать прививку была максимально доступна для каждого желающего. В ближайшее время мы планируем запустить вакцинацию для трудовых мигрантов", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
https://ria.ru/20210629/ogranicheniya-1739053036.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587557925_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_b9acb115e4fb916a19e39d9c11590277.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Более 1,5 миллиона человек сделали прививку от COVID-19 в Подмосковье
11:20 30.06.2021 (обновлено: 11:31 30.06.2021)
В Московской области число привитых от COVID-19 превысило полтора миллиона человек