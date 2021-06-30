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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739182275.html
Более 1,5 миллиона человек сделали прививку от COVID-19 в Подмосковье
Более 1,5 миллиона человек сделали прививку от COVID-19 в Подмосковье - РИА Новости, 30.06.2021
Более 1,5 миллиона человек сделали прививку от COVID-19 в Подмосковье
В Московской области количество привившихся от новой коронавирусной инфекции превысило 1,5 миллиона человек, из них около 500 тысяч человек - это люди старше 60 РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:20
2021-06-30T11:31
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Московской области количество привившихся от новой коронавирусной инфекции превысило 1,5 миллиона человек, из них около 500 тысяч человек - это люди старше 60 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области."В Московской области количество привившихся от новой коронавирусной инфекции превысило 1,5 миллиона человек, из них порядка 500 тысяч - это люди старше 60 лет", - говорится в сообщении.В регионе работают пункты вакцинации в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ. Также прививку можно сделать в круглосуточных пунктах вакцинации."Запись на вакцинацию от COVID-19 за последнюю неделю сильно выросла. Мы стараемся сделать так, чтобы возможность сделать прививку была максимально доступна для каждого желающего. В ближайшее время мы планируем запустить вакцинацию для трудовых мигрантов", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Более 1,5 миллиона человек сделали прививку от COVID-19 в Подмосковье
11:20 30.06.2021 (обновлено: 11:31 30.06.2021)
 
© Фото : пресс-службы правительства Московской областиВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Фото : пресс-службы правительства Московской области

В Московской области число привитых от COVID-19 превысило полтора миллиона человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Московской области количество привившихся от новой коронавирусной инфекции превысило 1,5 миллиона человек, из них около 500 тысяч человек - это люди старше 60 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"В Московской области количество привившихся от новой коронавирусной инфекции превысило 1,5 миллиона человек, из них порядка 500 тысяч - это люди старше 60 лет", - говорится в сообщении.
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В регионе работают пункты вакцинации в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ. Также прививку можно сделать в круглосуточных пунктах вакцинации.
"Запись на вакцинацию от COVID-19 за последнюю неделю сильно выросла. Мы стараемся сделать так, чтобы возможность сделать прививку была максимально доступна для каждого желающего. В ближайшее время мы планируем запустить вакцинацию для трудовых мигрантов", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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