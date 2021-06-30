https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739182275.html

Более 1,5 миллиона человек сделали прививку от COVID-19 в Подмосковье

Более 1,5 миллиона человек сделали прививку от COVID-19 в Подмосковье - РИА Новости, 30.06.2021

Более 1,5 миллиона человек сделали прививку от COVID-19 в Подмосковье

В Московской области количество привившихся от новой коронавирусной инфекции превысило 1,5 миллиона человек, из них около 500 тысяч человек - это люди старше 60 РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T11:20

2021-06-30T11:20

2021-06-30T11:31

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Московской области количество привившихся от новой коронавирусной инфекции превысило 1,5 миллиона человек, из них около 500 тысяч человек - это люди старше 60 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области."В Московской области количество привившихся от новой коронавирусной инфекции превысило 1,5 миллиона человек, из них порядка 500 тысяч - это люди старше 60 лет", - говорится в сообщении.В регионе работают пункты вакцинации в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ. Также прививку можно сделать в круглосуточных пунктах вакцинации."Запись на вакцинацию от COVID-19 за последнюю неделю сильно выросла. Мы стараемся сделать так, чтобы возможность сделать прививку была максимально доступна для каждого желающего. В ближайшее время мы планируем запустить вакцинацию для трудовых мигрантов", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

https://ria.ru/20210629/ogranicheniya-1739053036.html

московская область (подмосковье)

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, московская область (подмосковье)