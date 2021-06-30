Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739173107.html
В Евросоюзе призвали ускорить вакцинацию от коронавируса
В Евросоюзе призвали ускорить вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 30.06.2021
В Евросоюзе призвали ускорить вакцинацию от коронавируса
Вакцинацию против коронавируса в странах Евросоюза по возможности стоит ускорить, сказал РИА Новости представитель пресс-службы Европейского центра профилактики РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T10:30
2021-06-30T10:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
еврокомиссия
евросоюз
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600988190_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_efe4ab07f1fc16af323fdd0a076039d4.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Вакцинацию против коронавируса в странах Евросоюза по возможности стоит ускорить, сказал РИА Новости представитель пресс-службы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).При этом он отметил, что немало стран союза по-прежнему сталкиваются с недостатком поставок вакцин, хотя прогресс в прививочной кампании есть."Довольно много стран по-прежнему сообщали, что ограниченные поставки вакцин остаются основной проблемой, с которой они сталкиваются", - заявил собеседник агентства.Однако по сравнению с прошлым месяцем больше государств отмечают, что уже не сталкиваются с этой проблемой, добавил он.Вакцинация в ЕС началась в конце декабря прошлого года и уже в первые недели союз столкнулся с недопоставками прививок. Однако затем, как сообщалось, ситуация улучшилась."Из-за трудностей с поставками вакцин ряду стран пришлось внести изменения в приоритетные группы (вакцинации - ред.), а некоторым пришлось приостановить, отложить или скорректировать сроки кампании по вакцинации в разных регионах", - отметил представитель ECDC."Усилия по обеспечению более справедливого доступа к вакцинации во всем мире могут снизить риск возникновения новых вариантов", - сказал собеседник агентства.В целом, еженедельное количество распределяемых и вводимых вакцин стабильно или растёт, что свидетельствует о хорошем и устойчивом прогрессе в развертывании программ вакцинации, сказал он. Например, на прошлой неделе было введено более 27 миллионов доз, и почти 32 миллиона доз были доставлены в страны Евросоюза и Европейской экономической зоны за тот же период времени.Накануне Еврокомиссия сообщила, что чуть более 41% взрослого населения Евросоюза уже полностью вакцинировано от коронавируса, более 60% получили хотя бы одну дозу прививки.ECDC - это ведомство ЕС, целью которого является усиление защиты Европы от инфекционных заболеваний. Среди его основных функций - надзор, эпидемиологические исследования, научные консультации, обучение в области общественного здравоохранения.
https://ria.ru/20210630/ogranicheniya-1739163286.html
https://ria.ru/20210630/koronavirus-1739162716.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600988190_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_a227424644c48aaaaf976912dda03a6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, европа, в мире
В Евросоюзе призвали ускорить вакцинацию от коронавируса
10:30 30.06.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Перейти в фотобанк

В Евросоюзе призвали ускорить вакцинацию от коронавируса

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Вакцинацию против коронавируса в странах Евросоюза по возможности стоит ускорить, сказал РИА Новости представитель пресс-службы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
"Кампании по вакцинации от COVID-19 должны оставаться приоритетом для всех стран. Внедрение вакцины должно продолжаться и по возможности должно быть ускорено", - сказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что немало стран союза по-прежнему сталкиваются с недостатком поставок вакцин, хотя прогресс в прививочной кампании есть.
"Довольно много стран по-прежнему сообщали, что ограниченные поставки вакцин остаются основной проблемой, с которой они сталкиваются", - заявил собеседник агентства.
Однако по сравнению с прошлым месяцем больше государств отмечают, что уже не сталкиваются с этой проблемой, добавил он.
Мужчина в защитной маске проходит мимо граффити с изображением глобуса во время пандемии коронавируса в мире - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 09:23Распространение коронавируса
ЕС рекомендовали сохранять ограничения по COVID-19 в общественных местах
Вакцинация в ЕС началась в конце декабря прошлого года и уже в первые недели союз столкнулся с недопоставками прививок. Однако затем, как сообщалось, ситуация улучшилась.
"Из-за трудностей с поставками вакцин ряду стран пришлось внести изменения в приоритетные группы (вакцинации - ред.), а некоторым пришлось приостановить, отложить или скорректировать сроки кампании по вакцинации в разных регионах", - отметил представитель ECDC.
"Усилия по обеспечению более справедливого доступа к вакцинации во всем мире могут снизить риск возникновения новых вариантов", - сказал собеседник агентства.
Лидеры и аутсайдеры мировой прививочной кампании от COVID-19
23 марта, 15:06Инфографика
Лидеры и аутсайдеры мировой прививочной кампании от COVID-19
В целом, еженедельное количество распределяемых и вводимых вакцин стабильно или растёт, что свидетельствует о хорошем и устойчивом прогрессе в развертывании программ вакцинации, сказал он. Например, на прошлой неделе было введено более 27 миллионов доз, и почти 32 миллиона доз были доставлены в страны Евросоюза и Европейской экономической зоны за тот же период времени.
Накануне Еврокомиссия сообщила, что чуть более 41% взрослого населения Евросоюза уже полностью вакцинировано от коронавируса, более 60% получили хотя бы одну дозу прививки.
ECDC - это ведомство ЕС, целью которого является усиление защиты Европы от инфекционных заболеваний. Среди его основных функций - надзор, эпидемиологические исследования, научные консультации, обучение в области общественного здравоохранения.
Закрытый ресторан на одной из улиц в Риме - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 09:12Распространение коронавируса
В ЕС рассказали о вакцинации от COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕврокомиссияЕвросоюзЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53При взрыве в Афганистане погибли восемь полицейских и военнослужащий
08:51Во Владивостоке проложили дополнительную энерголинию
08:51В Сочи пять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:48В Пекине прошли масштабные празднования столетнего юбилея Компартии Китая
08:45В Армении смягчили ограничения по коронавирусу для вакцинированных
08:33В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
Лента новостейМолния