https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739173107.html

В Евросоюзе призвали ускорить вакцинацию от коронавируса

В Евросоюзе призвали ускорить вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 30.06.2021

В Евросоюзе призвали ускорить вакцинацию от коронавируса

Вакцинацию против коронавируса в странах Евросоюза по возможности стоит ускорить, сказал РИА Новости представитель пресс-службы Европейского центра профилактики РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T10:30

2021-06-30T10:30

2021-06-30T10:30

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еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Вакцинацию против коронавируса в странах Евросоюза по возможности стоит ускорить, сказал РИА Новости представитель пресс-службы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).При этом он отметил, что немало стран союза по-прежнему сталкиваются с недостатком поставок вакцин, хотя прогресс в прививочной кампании есть."Довольно много стран по-прежнему сообщали, что ограниченные поставки вакцин остаются основной проблемой, с которой они сталкиваются", - заявил собеседник агентства.Однако по сравнению с прошлым месяцем больше государств отмечают, что уже не сталкиваются с этой проблемой, добавил он.Вакцинация в ЕС началась в конце декабря прошлого года и уже в первые недели союз столкнулся с недопоставками прививок. Однако затем, как сообщалось, ситуация улучшилась."Из-за трудностей с поставками вакцин ряду стран пришлось внести изменения в приоритетные группы (вакцинации - ред.), а некоторым пришлось приостановить, отложить или скорректировать сроки кампании по вакцинации в разных регионах", - отметил представитель ECDC."Усилия по обеспечению более справедливого доступа к вакцинации во всем мире могут снизить риск возникновения новых вариантов", - сказал собеседник агентства.В целом, еженедельное количество распределяемых и вводимых вакцин стабильно или растёт, что свидетельствует о хорошем и устойчивом прогрессе в развертывании программ вакцинации, сказал он. Например, на прошлой неделе было введено более 27 миллионов доз, и почти 32 миллиона доз были доставлены в страны Евросоюза и Европейской экономической зоны за тот же период времени.Накануне Еврокомиссия сообщила, что чуть более 41% взрослого населения Евросоюза уже полностью вакцинировано от коронавируса, более 60% получили хотя бы одну дозу прививки.ECDC - это ведомство ЕС, целью которого является усиление защиты Европы от инфекционных заболеваний. Среди его основных функций - надзор, эпидемиологические исследования, научные консультации, обучение в области общественного здравоохранения.

https://ria.ru/20210630/ogranicheniya-1739163286.html

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коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, европа, в мире