https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739155582.html

Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами

Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами - РИА Новости, 30.06.2021

Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами

История российской медицины разных веков знает не один пример мракобесного отношения к методам борьбы с тяжелыми болезнями, и думающим людям надо это учитывать, РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T07:12

2021-06-30T07:12

2021-06-30T07:13

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

россия

владимир мединский

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. История российской медицины разных веков знает не один пример мракобесного отношения к методам борьбы с тяжелыми болезнями, и думающим людям надо это учитывать, когда речь идет о вакцинации от коронавируса, а с теми, кто сейчас говорит о якобы "чипировании" путем прививания, должны серьезно работать психологи, а то и психиатры, заявил РИА Новости помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.По его словам, в России такое было "и когда картошку сажали ("картофельные бунты" - ред.), и когда врачи от холеры лечили, а врачей за это убивали, и чумные бунты, и все остальное". Тогда это можно было хоть как-то объяснить - народ был безграмотен и не умел читать и писать, отметил Мединский. "Сейчас вроде умеют и то и другое, но только хуже от этого получается", - добавил он."А люди, которые рассуждают про "чипирование", - с ними надо серьезно работать психологам, а то и психиатрам", - подытожил Мединский.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир мединский, общество