https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739155582.html
Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами
Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами - РИА Новости, 30.06.2021
Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами
История российской медицины разных веков знает не один пример мракобесного отношения к методам борьбы с тяжелыми болезнями, и думающим людям надо это учитывать, РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T07:12
2021-06-30T07:12
2021-06-30T07:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир мединский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_0:121:3173:1906_1920x0_80_0_0_1c4739126fa6a3558724b4b2366d5536.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. История российской медицины разных веков знает не один пример мракобесного отношения к методам борьбы с тяжелыми болезнями, и думающим людям надо это учитывать, когда речь идет о вакцинации от коронавируса, а с теми, кто сейчас говорит о якобы "чипировании" путем прививания, должны серьезно работать психологи, а то и психиатры, заявил РИА Новости помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.По его словам, в России такое было "и когда картошку сажали ("картофельные бунты" - ред.), и когда врачи от холеры лечили, а врачей за это убивали, и чумные бунты, и все остальное". Тогда это можно было хоть как-то объяснить - народ был безграмотен и не умел читать и писать, отметил Мединский. "Сейчас вроде умеют и то и другое, но только хуже от этого получается", - добавил он."А люди, которые рассуждают про "чипирование", - с ними надо серьезно работать психологам, а то и психиатрам", - подытожил Мединский.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_9d4c8f1fec206f1a7c733ab112a2b182.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир мединский, общество
Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами
07:12 30.06.2021 (обновлено: 07:13 30.06.2021)
Мединский: мракобесами, говорящими о "чипировании" вакцинами, должны заняться психологи