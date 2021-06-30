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Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами
Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами - РИА Новости, 30.06.2021
Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами
История российской медицины разных веков знает не один пример мракобесного отношения к методам борьбы с тяжелыми болезнями, и думающим людям надо это учитывать, РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T07:12
2021-06-30T07:13
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россия
владимир мединский
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. История российской медицины разных веков знает не один пример мракобесного отношения к методам борьбы с тяжелыми болезнями, и думающим людям надо это учитывать, когда речь идет о вакцинации от коронавируса, а с теми, кто сейчас говорит о якобы "чипировании" путем прививания, должны серьезно работать психологи, а то и психиатры, заявил РИА Новости помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.По его словам, в России такое было "и когда картошку сажали ("картофельные бунты" - ред.), и когда врачи от холеры лечили, а врачей за это убивали, и чумные бунты, и все остальное". Тогда это можно было хоть как-то объяснить - народ был безграмотен и не умел читать и писать, отметил Мединский. "Сейчас вроде умеют и то и другое, но только хуже от этого получается", - добавил он."А люди, которые рассуждают про "чипирование", - с ними надо серьезно работать психологам, а то и психиатрам", - подытожил Мединский.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир мединский, общество
Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами
07:12 30.06.2021 (обновлено: 07:13 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины
 Медицинский работник с ампулой вакцины - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мединский: мракобесами, говорящими о "чипировании" вакцинами, должны заняться психологи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. История российской медицины разных веков знает не один пример мракобесного отношения к методам борьбы с тяжелыми болезнями, и думающим людям надо это учитывать, когда речь идет о вакцинации от коронавируса, а с теми, кто сейчас говорит о якобы "чипировании" путем прививания, должны серьезно работать психологи, а то и психиатры, заявил РИА Новости помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"Надо каждому гражданину включить голову и выключить остальные части тела, когда они рассуждают о прививках. Потому что эти мракобесные истории про "чипирование" в нашей истории уже были, и не раз", - сказал Мединский.
По его словам, в России такое было "и когда картошку сажали ("картофельные бунты" - ред.), и когда врачи от холеры лечили, а врачей за это убивали, и чумные бунты, и все остальное". Тогда это можно было хоть как-то объяснить - народ был безграмотен и не умел читать и писать, отметил Мединский. "Сейчас вроде умеют и то и другое, но только хуже от этого получается", - добавил он.
"А люди, которые рассуждают про "чипирование", - с ними надо серьезно работать психологам, а то и психиатрам", - подытожил Мединский.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир МединскийОбщество
 
 
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