https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739152616.html

Роспотребнадзор дал рекомендации о действиях после вакцинации от COVID-19

Роспотребнадзор дал рекомендации о действиях после вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2021

Роспотребнадзор дал рекомендации о действиях после вакцинации от COVID-19

Роспотребнадзор дал рекомендации, что делать после вакцинации от коронавируса, советы размещены на сайте надзорного ведомства. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T03:54

2021-06-30T03:54

2021-06-30T05:54

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор дал рекомендации, что делать после вакцинации от коронавируса, советы размещены на сайте надзорного ведомства.В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и посещение сауны, при этом принимать душ можно. Также следует ограничить употребление алкоголя.Как подчеркнули в надзорном ведомстве, вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не угрожает здоровью нерожавших женщин и их будущего потомства. Поэтому, если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками женщина забеременела, переживать не стоит.В Роспотребнадзоре напомнили, что остановить распространение инфекции и окончательно справиться с эпидемией можно только с помощью вакцинации, за счет которой формируется коллективный иммунитет и прерываются пути передачи вируса от человека человеку.Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".За минувшие сутки в России зафиксировали максимальное число смертей с начала пандемии — 652. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 134 545.Всего в России зафиксировали 5 493 557 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 4 984 037 человек.

https://ria.ru/20210630/reaktsiya-1739152881.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество