https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739152616.html
Роспотребнадзор дал рекомендации о действиях после вакцинации от COVID-19
Роспотребнадзор дал рекомендации о действиях после вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2021
Роспотребнадзор дал рекомендации о действиях после вакцинации от COVID-19
Роспотребнадзор дал рекомендации, что делать после вакцинации от коронавируса, советы размещены на сайте надзорного ведомства. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T03:54
2021-06-30T03:54
2021-06-30T05:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор дал рекомендации, что делать после вакцинации от коронавируса, советы размещены на сайте надзорного ведомства.В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и посещение сауны, при этом принимать душ можно. Также следует ограничить употребление алкоголя.Как подчеркнули в надзорном ведомстве, вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не угрожает здоровью нерожавших женщин и их будущего потомства. Поэтому, если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками женщина забеременела, переживать не стоит.В Роспотребнадзоре напомнили, что остановить распространение инфекции и окончательно справиться с эпидемией можно только с помощью вакцинации, за счет которой формируется коллективный иммунитет и прерываются пути передачи вируса от человека человеку.Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".За минувшие сутки в России зафиксировали максимальное число смертей с начала пандемии — 652. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 134 545.Всего в России зафиксировали 5 493 557 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 4 984 037 человек.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Роспотребнадзор дал рекомендации о действиях после вакцинации от COVID-19
03:54 30.06.2021 (обновлено: 05:54 30.06.2021)
Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать меры предосторожности после вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор
дал рекомендации, что делать после вакцинации от коронавируса
, советы размещены на сайте
надзорного ведомства.
"У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром – повысится температура и другое. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия – можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства", - говорится в рекомендациях.
В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и посещение сауны, при этом принимать душ можно. Также следует ограничить употребление алкоголя.
"Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены", - рекомендовали в Роспотребнадзоре.
Как подчеркнули в надзорном ведомстве, вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не угрожает здоровью нерожавших женщин и их будущего потомства. Поэтому, если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками женщина забеременела, переживать не стоит.
В Роспотребнадзоре напомнили, что остановить распространение инфекции и окончательно справиться с эпидемией можно только с помощью вакцинации, за счет которой формируется коллективный иммунитет и прерываются пути передачи вируса от человека человеку.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор" Роспотребнадзора
и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН
. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".
За минувшие сутки в России зафиксировали максимальное число смертей с начала пандемии — 652. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 134 545.
Всего в России зафиксировали 5 493 557 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 4 984 037 человек.