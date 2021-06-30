https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739151686.html

Эксперт рассказала, опасна ли ревакцинация от COVID-19 для организма

Эксперт рассказала, опасна ли ревакцинация от COVID-19 для организма - РИА Новости, 30.06.2021

Эксперт рассказала, опасна ли ревакцинация от COVID-19 для организма

Ревакцинация от коронавируса раз в полгода даже теоретически едва ли "нагрузит" организм, так как уровень антител к этому времени существенно снижается,... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T03:10

2021-06-30T03:10

2021-06-30T05:15

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ревакцинация от коронавируса раз в полгода даже теоретически едва ли "нагрузит" организм, так как уровень антител к этому времени существенно снижается, рассказала РИА Новости директор Центра развития здравоохранения бизнес-школы "Сколково" Марина Велданова.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия находится в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в таких случаях применяется экстренная вакцинация. По ее словам, проводить вакцинацию от коронавируса надо без учета гуморального иммунитета. До достижения коллективного иммунитета вакцинацию от коронавируса надо проводить через шесть месяцев после болезни или предыдущей вакцинации.Она объяснила это тем, что в жизни мы постоянно подвергаемся воздействию различных агентов, на которые возникает реакция иммунитета и чаще всего даже не замечаем этого.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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