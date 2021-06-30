Эксперт рассказала, опасна ли ревакцинация от COVID-19 для организма
03:10 30.06.2021 (обновлено: 05:15 30.06.2021)
Эксперт считает перегрузку организма ревакцинацией от COVID-19 раз в полгода маловероятной
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ревакцинация от коронавируса раз в полгода даже теоретически едва ли "нагрузит" организм, так как уровень антител к этому времени существенно снижается, рассказала РИА Новости директор Центра развития здравоохранения бизнес-школы "Сколково" Марина Велданова.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия находится в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в таких случаях применяется экстренная вакцинация. По ее словам, проводить вакцинацию от коронавируса надо без учета гуморального иммунитета. До достижения коллективного иммунитета вакцинацию от коронавируса надо проводить через шесть месяцев после болезни или предыдущей вакцинации.
"В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в настоящее время рекомендовано проводить ревакцинацию через шесть месяцев, опираясь на накопленные данные о том, что содержание антител к этому времени существенно снижается. Риск "дополнительной" нагрузки на организм даже теоретически маловероятен", - отметила эксперт, отвечая на вопрос о том, может ли ревакцинация перегрузить организм, если у человека еще есть антитела.
Она объяснила это тем, что в жизни мы постоянно подвергаемся воздействию различных агентов, на которые возникает реакция иммунитета и чаще всего даже не замечаем этого.