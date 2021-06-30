Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739151686.html
Эксперт рассказала, опасна ли ревакцинация от COVID-19 для организма
Эксперт рассказала, опасна ли ревакцинация от COVID-19 для организма - РИА Новости, 30.06.2021
Эксперт рассказала, опасна ли ревакцинация от COVID-19 для организма
Ревакцинация от коронавируса раз в полгода даже теоретически едва ли "нагрузит" организм, так как уровень антител к этому времени существенно снижается,... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T03:10
2021-06-30T05:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_0:121:3173:1906_1920x0_80_0_0_1c4739126fa6a3558724b4b2366d5536.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ревакцинация от коронавируса раз в полгода даже теоретически едва ли "нагрузит" организм, так как уровень антител к этому времени существенно снижается, рассказала РИА Новости директор Центра развития здравоохранения бизнес-школы "Сколково" Марина Велданова.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия находится в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в таких случаях применяется экстренная вакцинация. По ее словам, проводить вакцинацию от коронавируса надо без учета гуморального иммунитета. До достижения коллективного иммунитета вакцинацию от коронавируса надо проводить через шесть месяцев после болезни или предыдущей вакцинации.Она объяснила это тем, что в жизни мы постоянно подвергаемся воздействию различных агентов, на которые возникает реакция иммунитета и чаще всего даже не замечаем этого.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_9d4c8f1fec206f1a7c733ab112a2b182.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
Эксперт рассказала, опасна ли ревакцинация от COVID-19 для организма
03:10 30.06.2021 (обновлено: 05:15 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины
 Медицинский работник с ампулой вакцины - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Эксперт считает перегрузку организма ревакцинацией от COVID-19 раз в полгода маловероятной

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ревакцинация от коронавируса раз в полгода даже теоретически едва ли "нагрузит" организм, так как уровень антител к этому времени существенно снижается, рассказала РИА Новости директор Центра развития здравоохранения бизнес-школы "Сколково" Марина Велданова.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия находится в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в таких случаях применяется экстренная вакцинация. По ее словам, проводить вакцинацию от коронавируса надо без учета гуморального иммунитета. До достижения коллективного иммунитета вакцинацию от коронавируса надо проводить через шесть месяцев после болезни или предыдущей вакцинации.

"В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в настоящее время рекомендовано проводить ревакцинацию через шесть месяцев, опираясь на накопленные данные о том, что содержание антител к этому времени существенно снижается. Риск "дополнительной" нагрузки на организм даже теоретически маловероятен", - отметила эксперт, отвечая на вопрос о том, может ли ревакцинация перегрузить организм, если у человека еще есть антитела.

Она объяснила это тем, что в жизни мы постоянно подвергаемся воздействию различных агентов, на которые возникает реакция иммунитета и чаще всего даже не замечаем этого.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Глава ГИБДД назвал число штрафов, выписанных в 2021 году при помощи камер
08:27Глава ГИБДД рассказал о необходимости знаков "камера"
08:24Глава ГИБДД рассказал, для чего нужен скрытый контроль ДПС
08:21На трассе под Волгоградом опрокинулась "Газель" с восемью пассажирами
08:19Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с пандемией
08:17В ГИБДД заявили о резком снижении числа ДТП с пьяными водителями
08:15Генпрокурор Чехии, споривший из-за дела Врбетице, ушел в отставку
08:15Гватемала попросила вернуть деньги за "Спутник V" из-за задержки поставок
08:07Таксистам с опытом менее трех лет могут запретить использовать агрегаторы
08:02В Москве в среду ожидается небольшой дождь
08:00В странах, победивших коронавирус, новая беда. И более заразная
07:45При ракетном ударе по силам США в Сирии были повреждены два здания
07:45Историк Алексей Юдин: Евросоюз забыл о своей христианской основе
07:34Ватиканист рассказал о процедуре канонизации одного из основателей ЕС
07:17В ГД предложили давать командировочные в валюте страны, куда едет человек
07:12Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами
07:09В Ростовской области три человека пострадали в ДТП
06:54Названа причина смерти детей, чьи тела нашли на реке в Приморье
06:51Эксперты назвали страхи начинающих водителей
06:37В США осудили россиянина, незаконно пересекшего границу с Мексикой
Лента новостейМолния