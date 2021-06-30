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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210630/vaktsina-1739329233.html
В Уганде более 800 человек получили поддельную прививку от коронавируса
В Уганде более 800 человек получили поддельную прививку от коронавируса - РИА Новости, 01.07.2021
В Уганде более 800 человек получили поддельную прививку от коронавируса
Более 800 человек в Уганде сделали прививку от коронавируса поддельной вакциной, некоторые из них уже скончались во вторую волну пандемии, сообщает местная... РИА Новости, 01.07.2021
2021-06-30T23:54
2021-07-01T05:28
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
уганда
в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 800 человек в Уганде сделали прививку от коронавируса поддельной вакциной, некоторые из них уже скончались во вторую волну пандемии, сообщает местная газета Daily Monitor со ссылкой на отдел мониторинга здравоохранения.Глава этого подразделения Валлен Намара рассказал, что подозреваемые, в том числе врач, который в настоящее время находится в бегах, обманывали граждан и ряд компаний и вводили поддельные вакцины в период с 15 мая по 17 июня. Властям удалось задержать двух медсестер, которые прививали людей за деньги, и изъять списки привившихся и номеров выданных сертификатов.По словам чиновника, пострадавшим не стоит беспокоиться за здоровье, так как есть вероятность, что мошенники могли разливать в украденные ампулы обычную воду.Намара отмечает, что упаковка препаратов не соответствует государственным образцам. Власти также подтвердили, что препарат не относится к числу импортных вакцин."Предполагается, что содержание этикеток этой вакцины было откуда-то украдено или изготовлено... но они не проходили через государственные каналы", - сообщает Намара.
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коронавирус covid-19, уганда, в мире
В Уганде более 800 человек получили поддельную прививку от коронавируса
23:54 30.06.2021 (обновлено: 05:28 01.07.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / not not phil / MbararaГород Мбарара
Город Мбарара - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
CC BY-SA 2.0 / not not phil / Mbarara

В Уганде более 800 человек получили поддельную прививку от коронавируса

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 800 человек в Уганде сделали прививку от коронавируса поддельной вакциной, некоторые из них уже скончались во вторую волну пандемии, сообщает местная газета Daily Monitor со ссылкой на отдел мониторинга здравоохранения.
Глава этого подразделения Валлен Намара рассказал, что подозреваемые, в том числе врач, который в настоящее время находится в бегах, обманывали граждан и ряд компаний и вводили поддельные вакцины в период с 15 мая по 17 июня. Властям удалось задержать двух медсестер, которые прививали людей за деньги, и изъять списки привившихся и номеров выданных сертификатов.
По словам чиновника, пострадавшим не стоит беспокоиться за здоровье, так как есть вероятность, что мошенники могли разливать в украденные ампулы обычную воду.
Намара отмечает, что упаковка препаратов не соответствует государственным образцам. Власти также подтвердили, что препарат не относится к числу импортных вакцин.
"Предполагается, что содержание этикеток этой вакцины было откуда-то украдено или изготовлено... но они не проходили через государственные каналы", - сообщает Намара.
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