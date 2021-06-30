https://ria.ru/20210630/vaktsina-1739153392.html

В Мексику поставили активный компонент "Спутника V"

В Мексику поставили активный компонент "Спутника V" - РИА Новости, 30.06.2021

В Мексику поставили активный компонент "Спутника V"

Первая партия активного компонента российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" поставлена в Мексику, в стране начинается розлив и упаковка препарата,... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T04:20

2021-06-30T04:20

2021-06-30T04:20

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

мексика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_208:1:2870:1499_1920x0_80_0_0_849df8f780bea9028caf0fad3c728c46.jpg

МЕХИКО, 30 июн - РИА Новости. Первая партия активного компонента российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" поставлена в Мексику, в стране начинается розлив и упаковка препарата, сообщила мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex.Генеральный директор Birmex Педро Cентено Сантаелла в сообщении заявил, что следующим шагом станет подача документов для экстренного использования в Мексике вакцины "Спутник Лайт", которая применяется одной дозой. В лаборатории рассчитывают после ее одобрения начать переговоры о передаче технологии производства обеих вакцин, чтобы осуществлять все стадии их производства в Мексике.После оценки тестовых партий "Спутник V" станет третьей вакциной после AstraZeneca и Cansino, которую разливают и упаковывают в Мексике из активного компонента.

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/vaktsina-1739053318.html

россия

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, мексика, в мире