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В Мексику поставили активный компонент "Спутника V"
В Мексику поставили активный компонент "Спутника V" - РИА Новости, 30.06.2021
В Мексику поставили активный компонент "Спутника V"
Первая партия активного компонента российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" поставлена в Мексику, в стране начинается розлив и упаковка препарата,... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T04:20
2021-06-30T04:20
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
мексика
в мире
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МЕХИКО, 30 июн - РИА Новости. Первая партия активного компонента российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" поставлена в Мексику, в стране начинается розлив и упаковка препарата, сообщила мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex.Генеральный директор Birmex Педро Cентено Сантаелла в сообщении заявил, что следующим шагом станет подача документов для экстренного использования в Мексике вакцины "Спутник Лайт", которая применяется одной дозой. В лаборатории рассчитывают после ее одобрения начать переговоры о передаче технологии производства обеих вакцин, чтобы осуществлять все стадии их производства в Мексике.После оценки тестовых партий "Спутник V" станет третьей вакциной после AstraZeneca и Cansino, которую разливают и упаковывают в Мексике из активного компонента.
https://radiosputnik.ria.ru/20210629/vaktsina-1739053318.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, мексика, в мире
В Мексику поставили активный компонент "Спутника V"
04:20 30.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В Мексику поставили активный компонент вакцины "Спутник V" для местного производства

Читать ria.ru в
МЕХИКО, 30 июн - РИА Новости. Первая партия активного компонента российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" поставлена в Мексику, в стране начинается розлив и упаковка препарата, сообщила мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex.
"С прибытием сегодня активного вещества начинается упаковка имитированных партий, которые потребуют проверки и утверждения Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков Cofepris, а также Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи для одобрения и начала массового розлива вакцины "Спутник V" в Birmex в конце июля", - говорится в сообщении на сайте государственной лаборатории.
Генеральный директор Birmex Педро Cентено Сантаелла в сообщении заявил, что следующим шагом станет подача документов для экстренного использования в Мексике вакцины "Спутник Лайт", которая применяется одной дозой. В лаборатории рассчитывают после ее одобрения начать переговоры о передаче технологии производства обеих вакцин, чтобы осуществлять все стадии их производства в Мексике.
После оценки тестовых партий "Спутник V" станет третьей вакциной после AstraZeneca и Cansino, которую разливают и упаковывают в Мексике из активного компонента.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияМексикаВ мире
 
 
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