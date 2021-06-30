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Оскару Кучере запретили въезд на Украину, пишут СМИ
Оскару Кучере запретили въезд на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2021
Оскару Кучере запретили въезд на Украину, пишут СМИ
Украинские пограничники запретили въезд в страну российскому актеру и телеведущему Оскару Кучере сроком на три года из-за поездок в Крым, сообщает в среду... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:11
2021-06-30T15:11
оскар кучера
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владимир путин
севастополь
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КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Украинские пограничники запретили въезд в страну российскому актеру и телеведущему Оскару Кучере сроком на три года из-за поездок в Крым, сообщает в среду агентство "Укринформ".В пресс-службе государственной пограничной службы Украины в среду сообщили, что одному из российских актеров, имеющему вид на жительство на Украине, запретили въезд в страну, однако фамилию его не назвали."Пограничники установили факты незаконного посещения им временно оккупированного Крыма. Сегодня иностранец, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины, покидал Украину рейсом "Киев-Варшава". После оформления его на вылет, пограничники на три года запретили нарушителю въезд на территорию нашего государства", - говорится в сообщении погранслужбы.В свою очередь агентство "Укринформ" со ссылкой на источник сообщило, что речь идет о российском актере и телеведущем Оскаре Кучере.По данным пресс-службы погранслужбы, пограничники готовят письмо в подразделение государственной миграционной службы Украины с предложением аннулировать иностранцу-нарушителю вид на жительство.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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оскар кучера, россия, владимир путин, севастополь, оон, украина
Оскару Кучере запретили въезд на Украину, пишут СМИ
15:11 30.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктер, музыкант, ведущий программ на радио и телевидении Оскар Кучера
Актер, музыкант, ведущий программ на радио и телевидении Оскар Кучера - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СМИ сообщили, что российскому актеру Кучере запретили въезд на Украину из-за поездок в Крым

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КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Украинские пограничники запретили въезд в страну российскому актеру и телеведущему Оскару Кучере сроком на три года из-за поездок в Крым, сообщает в среду агентство "Укринформ".
В пресс-службе государственной пограничной службы Украины в среду сообщили, что одному из российских актеров, имеющему вид на жительство на Украине, запретили въезд в страну, однако фамилию его не назвали.
"Пограничники установили факты незаконного посещения им временно оккупированного Крыма. Сегодня иностранец, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины, покидал Украину рейсом "Киев-Варшава". После оформления его на вылет, пограничники на три года запретили нарушителю въезд на территорию нашего государства", - говорится в сообщении погранслужбы.
В свою очередь агентство "Укринформ" со ссылкой на источник сообщило, что речь идет о российском актере и телеведущем Оскаре Кучере.
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По данным пресс-службы погранслужбы, пограничники готовят письмо в подразделение государственной миграционной службы Украины с предложением аннулировать иностранцу-нарушителю вид на жительство.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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