https://ria.ru/20210630/ukraina-1739211052.html
Путин прокомментировал присутствие на Украине военных из других стран
Путин прокомментировал присутствие на Украине военных из других стран - РИА Новости, 30.06.2021
Путин прокомментировал присутствие на Украине военных из других стран
Военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России - это касается реальных жизненных интересов страны и народа, заявил в среду... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T13:25
2021-06-30T13:25
2021-06-30T14:36
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России - это касается реальных жизненных интересов страны и народа, заявил в среду на прямой линии президент РФ Владимир Путин, комментируя инцидент с вхождением британского эсминца Defender в территориальные воды РФ в районе Крыма."Меня беспокоит другое - более фундаментальная вещь, а именно начало военного освоения украинской территории. По Конституции Украины там не может быть военных баз иностранных. Там можно создать учебные центры, пользоваться другими формами. Вот военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами - это создает существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реальных жизненных интересов Российской Федерации и народа России. Вот это вызывает беспокойство", - сказал Путин.На прошлой неделе Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях.Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20210630/esminets-1739208605.html
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"Начато военное освоение Украины" – Путин о военных базах НАТО
Военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России - это касается реальных жизненных интересов страны и народа, заявил в среду на прямой линии президент РФ Владимир Путин, комментируя инцидент с вхождением британского эсминца Defender в территориальные воды РФ в районе Крыма.
2021-06-30T13:25
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Путин прокомментировал присутствие на Украине военных из других стран
13:25 30.06.2021 (обновлено: 14:36 30.06.2021)
Путин заявил, что по конституции Украины там не может быть иностранных военных баз