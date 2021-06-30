https://ria.ru/20210630/ukraina-1739211052.html

Путин прокомментировал присутствие на Украине военных из других стран

Путин прокомментировал присутствие на Украине военных из других стран - РИА Новости, 30.06.2021

Путин прокомментировал присутствие на Украине военных из других стран

Военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России - это касается реальных жизненных интересов страны и народа, заявил в среду... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T13:25

2021-06-30T13:25

2021-06-30T14:36

россия

черное море

борис джонсон

нато

владимир путин

великобритания

прямая линия с владимиром путиным — 2021

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739229168_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c55103d3742828194ef2f390df5de853.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России - это касается реальных жизненных интересов страны и народа, заявил в среду на прямой линии президент РФ Владимир Путин, комментируя инцидент с вхождением британского эсминца Defender в территориальные воды РФ в районе Крыма."Меня беспокоит другое - более фундаментальная вещь, а именно начало военного освоения украинской территории. По Конституции Украины там не может быть военных баз иностранных. Там можно создать учебные центры, пользоваться другими формами. Вот военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами - это создает существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реальных жизненных интересов Российской Федерации и народа России. Вот это вызывает беспокойство", - сказал Путин.На прошлой неделе Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях.Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/esminets-1739208605.html

https://ria.ru/20210630/putin-1739210389.html

россия

черное море

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Начато военное освоение Украины" – Путин о военных базах НАТО Военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России - это касается реальных жизненных интересов страны и народа, заявил в среду на прямой линии президент РФ Владимир Путин, комментируя инцидент с вхождением британского эсминца Defender в территориальные воды РФ в районе Крыма. 2021-06-30T13:25 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, борис джонсон, нато, владимир путин, великобритания, украина, в мире