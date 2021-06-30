https://ria.ru/20210630/ukraina-1739198879.html
Путин заявил, что руководство Украины недружественно настроено к России
Путин заявил, что руководство Украины недружественно настроено к России - РИА Новости, 30.06.2021
Путин заявил, что руководство Украины недружественно настроено к России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к России. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:40
2021-06-30T12:40
2021-06-30T12:50
прямая линия с владимиром путиным — 2021
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к России."Я не считаю, что украинский народ является недружественным, нет, ничего подобного, мы единое целое. Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно недружественное к нам. Это совершенно очевидное дело", - сказал он в ходе прямой линии.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
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россия, владимир путин, украина, в мире
Путин заявил, что руководство Украины недружественно настроено к России
12:40 30.06.2021 (обновлено: 12:50 30.06.2021)
Путин заявил, что руководство Украины недружественно настроено к России