https://ria.ru/20210630/ukraina-1739198879.html

Путин заявил, что руководство Украины недружественно настроено к России

Путин заявил, что руководство Украины недружественно настроено к России - РИА Новости, 30.06.2021

Путин заявил, что руководство Украины недружественно настроено к России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к России. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:40

2021-06-30T12:40

2021-06-30T12:50

прямая линия с владимиром путиным — 2021

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в мире

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к России."Я не считаю, что украинский народ является недружественным, нет, ничего подобного, мы единое целое. Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно недружественное к нам. Это совершенно очевидное дело", - сказал он в ходе прямой линии.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>

https://ria.ru/20210629/soyuznik-1739062292.html

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2021

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