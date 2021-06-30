Китайцев удивило отношение немецких политиков к "Северному потоку — 2"
© REUTERS / STINE JACOBSENПодготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Китайцев удивило отношение немецких политиков к газопроводу "Северный поток — 2"
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Читателей китайской газеты "Гуанча" удивило отношение немецких депутатов и представителей властных кругов к "Северному потоку — 2".
Ранее стало известно, что лидер немецкой партии "Христианско-демократический союз", кандидат в канцлеры Армин Лашет допустил остановку проекта в случае его использования "против Украины". Олаф Шольц, нынешний вице-канцлер и министр финансов и кандидат на пост канцлера от левоцентристской Социал-демократической партии Германии также выразил мнение, что, если Россия будет угрожать безопасности Украины, это повлияет на работу "Северного потока — 2". А Анналена Бербок, кандидат от "зеленой" партии "Союз 90 / Зеленые", вовсе призвала отменить этот проект, поскольку Москва якобы может использовать данный газопровод для "давления на Европу посредством зависимости от российского газа".
"Если вы хотели защитить Украину, то зачем строили "Северный поток — 2"?", - задался вопросом в комментариях один из читателей.
"Вставляют палки в свои же колеса, зима-то не за горами", - считает другой.
"Запад прыгнул в яму, которую сам же и вырыл", - поддержал предыдущего комментатора третий.
"Летом говорит жестко, зимой льстит. Суть политики Германии", считает четвертый.
"Самопожертвование Германии не спасет Украину", - резюмирует пятый.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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