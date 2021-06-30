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Китайцев удивило отношение немецких политиков к "Северному потоку — 2"
Китайцев удивило отношение немецких политиков к "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 30.06.2021
Китайцев удивило отношение немецких политиков к "Северному потоку — 2"
Читателей китайской газеты "Гуанча" удивило отношение немецких депутатов и представителей властных кругов к "Северному потоку — 2". РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T01:51
2021-06-30T01:51
северный поток — 2
германия
китай
в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Читателей китайской газеты "Гуанча" удивило отношение немецких депутатов и представителей властных кругов к "Северному потоку — 2".Ранее стало известно, что лидер немецкой партии "Христианско-демократический союз", кандидат в канцлеры Армин Лашет допустил остановку проекта в случае его использования "против Украины". Олаф Шольц, нынешний вице-канцлер и министр финансов и кандидат на пост канцлера от левоцентристской Социал-демократической партии Германии также выразил мнение, что, если Россия будет угрожать безопасности Украины, это повлияет на работу "Северного потока — 2". А Анналена Бербок, кандидат от "зеленой" партии "Союз 90 / Зеленые", вовсе призвала отменить этот проект, поскольку Москва якобы может использовать данный газопровод для "давления на Европу посредством зависимости от российского газа"."Если вы хотели защитить Украину, то зачем строили "Северный поток — 2"?", - задался вопросом в комментариях один из читателей."Вставляют палки в свои же колеса, зима-то не за горами", - считает другой."Запад прыгнул в яму, которую сам же и вырыл", - поддержал предыдущего комментатора третий."Летом говорит жестко, зимой льстит. Суть политики Германии", считает четвертый."Самопожертвование Германии не спасет Украину", - резюмирует пятый."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против него активно выступает Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210626/krupalla-1738704939.html
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северный поток — 2, германия, китай, в мире
Китайцев удивило отношение немецких политиков к "Северному потоку — 2"
01:51 30.06.2021
 
© REUTERS / STINE JACOBSENПодготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© REUTERS / STINE JACOBSEN

Китайцев удивило отношение немецких политиков к газопроводу "Северный поток — 2"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Читателей китайской газеты "Гуанча" удивило отношение немецких депутатов и представителей властных кругов к "Северному потоку — 2".
Ранее стало известно, что лидер немецкой партии "Христианско-демократический союз", кандидат в канцлеры Армин Лашет допустил остановку проекта в случае его использования "против Украины". Олаф Шольц, нынешний вице-канцлер и министр финансов и кандидат на пост канцлера от левоцентристской Социал-демократической партии Германии также выразил мнение, что, если Россия будет угрожать безопасности Украины, это повлияет на работу "Северного потока — 2". А Анналена Бербок, кандидат от "зеленой" партии "Союз 90 / Зеленые", вовсе призвала отменить этот проект, поскольку Москва якобы может использовать данный газопровод для "давления на Европу посредством зависимости от российского газа".
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 06:49
В бундестаге рассказали, как защитить "Северный поток — 2" от США
"Если вы хотели защитить Украину, то зачем строили "Северный поток — 2"?", - задался вопросом в комментариях один из читателей.
"Вставляют палки в свои же колеса, зима-то не за горами", - считает другой.
"Запад прыгнул в яму, которую сам же и вырыл", - поддержал предыдущего комментатора третий.
"Летом говорит жестко, зимой льстит. Суть политики Германии", считает четвертый.
"Самопожертвование Германии не спасет Украину", - резюмирует пятый.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 11:48
Блинкен объяснил приостановку санкций против "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против него активно выступает Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Северный поток — 2ГерманияКитайВ мире
 
 
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