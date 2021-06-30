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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/uborschitsa-1739224332.html
Власти Ярославской области помогут уборщице, обратившейся к Путину
Власти Ярославской области помогут уборщице, обратившейся к Путину - РИА Новости, 30.06.2021
Власти Ярославской области помогут уборщице, обратившейся к Путину
Власти Ярославской области окажут поддержку, в том числе консультационную, уборщице из Ярославля, которая на прямой линии с президентом России Владимиром... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:19
2021-06-30T14:27
прямая линия с владимиром путиным — 2021
здоровье - общество
владимир путин
ярославская область
ярославль
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Власти Ярославской области окажут поддержку, в том числе консультационную, уборщице из Ярославля, которая на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на низкую зарплату и взятые "от безысходности" кредиты.В эфире прямой линии ведущие зачитали сообщение от Светланы Чемезовой из Ярославля. Она рассказала, что одна воспитывает девятилетнего сына, работает уборщицей и получает 12800 рублей. Из этой суммы, по ее словам, банк вычитает плату за кредит, в итоге на жизнь остается только полторы тысячи рублей. Женщина просит президента помочь людям, "которые берут кредиты от безысходности"."В данный момент выясняем, какими мерами поддержки Светлана уже пользуется или пользовалась. При необходимости профильные подразделения будут подключены для оказания помощи, в том числе консультационной, по мерам поддержки, которые она может получить дополнительно", - сообщает правительство региона.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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здоровье - общество, владимир путин, ярославская область, ярославль, общество
Власти Ярославской области помогут уборщице, обратившейся к Путину
14:19 30.06.2021 (обновлено: 14:27 30.06.2021)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© POOL
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Власти Ярославской области помогут уборщице, которая пожаловалась Путину на нехватку денег

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Власти Ярославской области окажут поддержку, в том числе консультационную, уборщице из Ярославля, которая на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на низкую зарплату и взятые "от безысходности" кредиты.
В эфире прямой линии ведущие зачитали сообщение от Светланы Чемезовой из Ярославля. Она рассказала, что одна воспитывает девятилетнего сына, работает уборщицей и получает 12800 рублей. Из этой суммы, по ее словам, банк вычитает плату за кредит, в итоге на жизнь остается только полторы тысячи рублей. Женщина просит президента помочь людям, "которые берут кредиты от безысходности".
"В данный момент выясняем, какими мерами поддержки Светлана уже пользуется или пользовалась. При необходимости профильные подразделения будут подключены для оказания помощи, в том числе консультационной, по мерам поддержки, которые она может получить дополнительно", - сообщает правительство региона.
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