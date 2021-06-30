https://ria.ru/20210630/ubiystvo-1739178865.html

Жителя Приморья будут судить за убийство, совершенное 13 лет назад

Жителя Приморья будут судить за убийство, совершенное 13 лет назад - РИА Новости, 30.06.2021

Жителя Приморья будут судить за убийство, совершенное 13 лет назад

Житель Приморья, обвиняемый в убийстве знакомого из охотничьего ружья в 2008 году, предстанет перед судом, сообщает краевое надзорное ведомство. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T10:54

2021-06-30T10:54

2021-06-30T10:54

россия

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Житель Приморья, обвиняемый в убийстве знакомого из охотничьего ружья в 2008 году, предстанет перед судом, сообщает краевое надзорное ведомство.По версии следствия, преступление совершено в 2008 году в окрестностях села Меркушевка Черниговского района Приморья, где во время ссоры фигурант застрелил из охотничьего ружья знакомого, положил тело в машину и поджёг её. Через несколько дней, вернувшись на место преступления, обвиняемый обнаружил, что тело уничтожено лишь частично, вытащил его в лес, скинул в овраг и забросал ветками. Почти 12 лет обвиняемый скрывался, его поймали в июле прошлого года в Хабаровском крае."Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в релизе.Отмечается, что мужчина сперва рассказал об обстоятельствах преступления, но затем отказался от своих показаний, полагая, что спустя столько времени труп найти не удастся. Однако после поисков в лесу были обнаружены фрагменты костных останков человека, экспертиза установила их принадлежность потерпевшему.В надзорном ведомстве уточняют, что после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Черниговский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20210219/ubiystvo-1598125572.html

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россия, приморский край, происшествия