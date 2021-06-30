Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210630/ubiystvo-1739178865.html
Жителя Приморья будут судить за убийство, совершенное 13 лет назад
Жителя Приморья будут судить за убийство, совершенное 13 лет назад - РИА Новости, 30.06.2021
Жителя Приморья будут судить за убийство, совершенное 13 лет назад
Житель Приморья, обвиняемый в убийстве знакомого из охотничьего ружья в 2008 году, предстанет перед судом, сообщает краевое надзорное ведомство. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T10:54
2021-06-30T10:54
россия
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Житель Приморья, обвиняемый в убийстве знакомого из охотничьего ружья в 2008 году, предстанет перед судом, сообщает краевое надзорное ведомство.По версии следствия, преступление совершено в 2008 году в окрестностях села Меркушевка Черниговского района Приморья, где во время ссоры фигурант застрелил из охотничьего ружья знакомого, положил тело в машину и поджёг её. Через несколько дней, вернувшись на место преступления, обвиняемый обнаружил, что тело уничтожено лишь частично, вытащил его в лес, скинул в овраг и забросал ветками. Почти 12 лет обвиняемый скрывался, его поймали в июле прошлого года в Хабаровском крае."Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в релизе.Отмечается, что мужчина сперва рассказал об обстоятельствах преступления, но затем отказался от своих показаний, полагая, что спустя столько времени труп найти не удастся. Однако после поисков в лесу были обнаружены фрагменты костных останков человека, экспертиза установила их принадлежность потерпевшему.В надзорном ведомстве уточняют, что после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Черниговский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20210219/ubiystvo-1598125572.html
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, приморский край, происшествия
Жителя Приморья будут судить за убийство, совершенное 13 лет назад
10:54 30.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Жителя Приморья будут судить за убийство из охотничьего ружья, совершенное в 2008 году

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Житель Приморья, обвиняемый в убийстве знакомого из охотничьего ружья в 2008 году, предстанет перед судом, сообщает краевое надзорное ведомство.
По версии следствия, преступление совершено в 2008 году в окрестностях села Меркушевка Черниговского района Приморья, где во время ссоры фигурант застрелил из охотничьего ружья знакомого, положил тело в машину и поджёг её. Через несколько дней, вернувшись на место преступления, обвиняемый обнаружил, что тело уничтожено лишь частично, вытащил его в лес, скинул в овраг и забросал ветками. Почти 12 лет обвиняемый скрывался, его поймали в июле прошлого года в Хабаровском крае.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 09:54
В Приморье раскрыли убийство шестерых человек, совершенное 15 лет назад
"Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в релизе.
Отмечается, что мужчина сперва рассказал об обстоятельствах преступления, но затем отказался от своих показаний, полагая, что спустя столько времени труп найти не удастся. Однако после поисков в лесу были обнаружены фрагменты костных останков человека, экспертиза установила их принадлежность потерпевшему.
В надзорном ведомстве уточняют, что после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Черниговский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.
 
РоссияПриморский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53При взрыве в Афганистане погибли восемь полицейских и военнослужащий
08:51Во Владивостоке проложили дополнительную энерголинию
08:51В Сочи пять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:48В Пекине прошли масштабные празднования столетнего юбилея Компартии Китая
08:45В Армении смягчили ограничения по коронавирусу для вакцинированных
08:33В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
Лента новостейМолния