https://ria.ru/20210630/turtsiya-1739285433.html

Турция примет от въезжающих россиян документы по любой вакцине

Турция примет от въезжающих россиян документы по любой вакцине - РИА Новости, 30.06.2021

Турция примет от въезжающих россиян документы по любой вакцине

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна принимает при въезде россиян документы о вакцинации любым зарегистрированным в РФ препаратом. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T18:00

2021-06-30T18:00

2021-06-30T18:43

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АНТАЛЬЯ, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна принимает при въезде россиян документы о вакцинации любым зарегистрированным в РФ препаратом.Полеты между РФ и Турцией были ограничены с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этой стране. С 22 июня Россия сняла ограничения."От тех (российских туристов), которые полностью привились, мы принимаем документы по любой вакцине, которую используют в России. У тех, кто не привился, мы требуем ПЦР-тест. Это меры общей безопасности, наши требования известны", - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым по итогам их переговоров в Анталье.По условиям въезда в Турцию, для невакцинированных туристов старше 6 лет требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения, или о перенесенном ими заболевании за последние 6 месяцев. Привитым от COVID-19, в том числе и препаратом "Спутник V", достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента вакцинации вторым компонентом должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда в Турцию. Сертификат должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта.

https://ria.ru/20210630/turisty-1739275945.html

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