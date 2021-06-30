https://ria.ru/20210630/turtsiya-1739285433.html
Турция примет от въезжающих россиян документы по любой вакцине
Турция примет от въезжающих россиян документы по любой вакцине - РИА Новости, 30.06.2021
Турция примет от въезжающих россиян документы по любой вакцине
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна принимает при въезде россиян документы о вакцинации любым зарегистрированным в РФ препаратом. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T18:00
2021-06-30T18:00
2021-06-30T18:43
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АНТАЛЬЯ, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна принимает при въезде россиян документы о вакцинации любым зарегистрированным в РФ препаратом.Полеты между РФ и Турцией были ограничены с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этой стране. С 22 июня Россия сняла ограничения."От тех (российских туристов), которые полностью привились, мы принимаем документы по любой вакцине, которую используют в России. У тех, кто не привился, мы требуем ПЦР-тест. Это меры общей безопасности, наши требования известны", - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым по итогам их переговоров в Анталье.По условиям въезда в Турцию, для невакцинированных туристов старше 6 лет требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения, или о перенесенном ими заболевании за последние 6 месяцев. Привитым от COVID-19, в том числе и препаратом "Спутник V", достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента вакцинации вторым компонентом должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда в Турцию. Сертификат должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта.
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Турция примет от въезжающих россиян документы по любой вакцине
18:00 30.06.2021 (обновлено: 18:43 30.06.2021)
Турция принимает при въезде россиян документы о вакцинации любым зарегистрированным препаратом.