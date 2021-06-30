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Туризм
https://ria.ru/20210630/turtsiya-1739167049.html
В Турции назвали требования к сертификатам о вакцинации россиян
В Турции назвали требования к сертификатам о вакцинации россиян - РИА Новости, 30.06.2021
В Турции назвали требования к сертификатам о вакцинации россиян
В посольстве Турции в Москве уточнили требования к сертификатам о вакцинации, которые могут приниматься вместо ПЦР-теста у прибывающих российских туристов,... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T10:48
2021-06-30T10:48
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турция
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В посольстве Турции в Москве уточнили требования к сертификатам о вакцинации, которые могут приниматься вместо ПЦР-теста у прибывающих российских туристов, сообщает АТОР.Привитым путешественникам для въезда без ПЦР-анализа необходимо при посадке на борт самолета и на погранконтроле предъявить сертификат о полной вакцинации на английском языке с данными загранпаспорта. Его можно получить на сайте gosusligi.ru.При этом неважно, каким именно из зарегистрированных в РФ препаратов ("Спутник V", "ЭпиВакКорона", "Ковивак", "Спутник Лайт") привит турист. Главное, чтобы у него был официальный документ, а с момента последнего укола прошло не менее 14 суток.Переболевшим коронавирусом гостям нужно иметь при себе две бумаги. Первая — справка, выданная органами здравоохранения, которой удостоверяется, что они вылечились от COVID-19 в предыдущие шесть месяцев. При этом первый положительный ПЦР-тест был сделан не раньше 28 дней до въезда в Турцию.Второй документ — справка с отрицательным результатом антиген-теста, проведенного не ранее чем за 48 часов до въезда в страну.В Турцию пускают и не вакцинированных россиян — им нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до предполагаемого прибытия в Турцию. Дети до шести лет летят в страну без справок.
https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html
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коронавирус covid-19, россия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, вакцинация

В Турции назвали требования к сертификатам о вакцинации россиян

10:48 30.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В посольстве Турции в Москве уточнили требования к сертификатам о вакцинации, которые могут приниматься вместо ПЦР-теста у прибывающих российских туристов, сообщает АТОР.
Привитым путешественникам для въезда без ПЦР-анализа необходимо при посадке на борт самолета и на погранконтроле предъявить сертификат о полной вакцинации на английском языке с данными загранпаспорта. Его можно получить на сайте gosusligi.ru.
При этом неважно, каким именно из зарегистрированных в РФ препаратов ("Спутник V", "ЭпиВакКорона", "Ковивак", "Спутник Лайт") привит турист. Главное, чтобы у него был официальный документ, а с момента последнего укола прошло не менее 14 суток.
Переболевшим коронавирусом гостям нужно иметь при себе две бумаги. Первая — справка, выданная органами здравоохранения, которой удостоверяется, что они вылечились от COVID-19 в предыдущие шесть месяцев. При этом первый положительный ПЦР-тест был сделан не раньше 28 дней до въезда в Турцию.
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Второй документ — справка с отрицательным результатом антиген-теста, проведенного не ранее чем за 48 часов до въезда в страну.
В Турцию пускают и не вакцинированных россиян — им нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до предполагаемого прибытия в Турцию. Дети до шести лет летят в страну без справок.
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