Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210630/turisty-1739293607.html
Краснодарский край изменил правила въезда для туристов
Краснодарский край изменил правила въезда для туристов - РИА Новости, 01.07.2021
Краснодарский край изменил правила въезда для туристов
Власти Краснодарского края разрешили селить в отели не только привитых, но и переболевших COVID-19 туристов. РИА Новости, 01.07.2021
2021-06-30T18:40
2021-07-01T01:38
туризм
туризм
новости - туризм
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738421826_0:118:3090:1856_1920x0_80_0_0_0a373aa6ecb454ed1fa6535a4e242641.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Власти Краснодарского края разрешили селить в отели не только привитых, но и переболевших COVID-19 туристов.На прошлой неделе глава региона Вениамин Кондратьев заявлял, что с 1 июля туристам нужен отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, а с 1 августа — только с сертификат (если нет медотвода от прививки). Ассоциация туроператоров России после сообщила, что в АТОР поступают запросы на аннулирование туров в Краснодарский край.Теперь и с 1 июля, и с 1 августа заселиться в отели можно будет переболевшим COVID-19. Для этого нужно представить медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета на портале госуслуг в электронном или бумажном виде (со дня выздоровления должно пройти не более шести месяцев).До 1 августа отправиться на отдых в Краснодарский можно и с ПЦР-тестом, полученным не ранее чем за три календарных дня до заселения. Согласно документу, детям до шести лет не потребуется результат ПЦР-теста.Гражданам Армении, Белоруссии, Киргизии нужен "свежий" отрицательный ПЦР-тест, полученный в мобильном приложении "Путешествуй без COVID-19".С 1 августа предоставление сертификата о вакцинации или справки о медотводе, кроме отрицательного ПЦР-теста, будет обязательным. Тест потребуют также у несовершеннолетних старше шести лет.Сейчас обязательная вакцинация для отдельных групп населения введена в 25 российских регионах. Например, в Москве и Подмосковье работодатели должны привить не менее 60 сотрудников сферы услуг.Прививку от коронавируса сейчас можно сделать во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739259269.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738421826_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_222d74be31ea18116655efc37b729282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, краснодарский край
Краснодарский край изменил правила въезда для туристов
18:40 30.06.2021 (обновлено: 01:38 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк

Кубань начнет принимать переболевших COVID-19 и привившихся туристов с 1 июля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Власти Краснодарского края разрешили селить в отели не только привитых, но и переболевших COVID-19 туристов.
На прошлой неделе глава региона Вениамин Кондратьев заявлял, что с 1 июля туристам нужен отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, а с 1 августа — только с сертификат (если нет медотвода от прививки). Ассоциация туроператоров России после сообщила, что в АТОР поступают запросы на аннулирование туров в Краснодарский край.
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 16:16Распространение коронавируса
Вирусолог предупредил о последствиях промедления в вакцинации
Теперь и с 1 июля, и с 1 августа заселиться в отели можно будет переболевшим COVID-19. Для этого нужно представить медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета на портале госуслуг в электронном или бумажном виде (со дня выздоровления должно пройти не более шести месяцев).
До 1 августа отправиться на отдых в Краснодарский можно и с ПЦР-тестом, полученным не ранее чем за три календарных дня до заселения. Согласно документу, детям до шести лет не потребуется результат ПЦР-теста.
Гражданам Армении, Белоруссии, Киргизии нужен "свежий" отрицательный ПЦР-тест, полученный в мобильном приложении "Путешествуй без COVID-19".
С 1 августа предоставление сертификата о вакцинации или справки о медотводе, кроме отрицательного ПЦР-теста, будет обязательным. Тест потребуют также у несовершеннолетних старше шести лет.
Сейчас обязательная вакцинация для отдельных групп населения введена в 25 российских регионах. Например, в Москве и Подмосковье работодатели должны привить не менее 60 сотрудников сферы услуг.
Прививку от коронавируса сейчас можно сделать во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".
Опрос
Вы привились от коронавируса?
Проголосовали:
18 июня, 12:41
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53При взрыве в Афганистане погибли восемь полицейских и военнослужащий
08:51Во Владивостоке проложили дополнительную энерголинию
08:51В Сочи пять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:48В Пекине прошли масштабные празднования столетнего юбилея Компартии Китая
08:45В Армении смягчили ограничения по коронавирусу для вакцинированных
08:33В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
Лента новостейМолния