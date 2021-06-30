https://ria.ru/20210630/turisty-1739293607.html

Краснодарский край изменил правила въезда для туристов

Краснодарский край изменил правила въезда для туристов - РИА Новости, 01.07.2021

Краснодарский край изменил правила въезда для туристов

Власти Краснодарского края разрешили селить в отели не только привитых, но и переболевших COVID-19 туристов. РИА Новости, 01.07.2021

2021-06-30T18:40

2021-06-30T18:40

2021-07-01T01:38

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Власти Краснодарского края разрешили селить в отели не только привитых, но и переболевших COVID-19 туристов.На прошлой неделе глава региона Вениамин Кондратьев заявлял, что с 1 июля туристам нужен отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, а с 1 августа — только с сертификат (если нет медотвода от прививки). Ассоциация туроператоров России после сообщила, что в АТОР поступают запросы на аннулирование туров в Краснодарский край.Теперь и с 1 июля, и с 1 августа заселиться в отели можно будет переболевшим COVID-19. Для этого нужно представить медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета на портале госуслуг в электронном или бумажном виде (со дня выздоровления должно пройти не более шести месяцев).До 1 августа отправиться на отдых в Краснодарский можно и с ПЦР-тестом, полученным не ранее чем за три календарных дня до заселения. Согласно документу, детям до шести лет не потребуется результат ПЦР-теста.Гражданам Армении, Белоруссии, Киргизии нужен "свежий" отрицательный ПЦР-тест, полученный в мобильном приложении "Путешествуй без COVID-19".С 1 августа предоставление сертификата о вакцинации или справки о медотводе, кроме отрицательного ПЦР-теста, будет обязательным. Тест потребуют также у несовершеннолетних старше шести лет.Сейчас обязательная вакцинация для отдельных групп населения введена в 25 российских регионах. Например, в Москве и Подмосковье работодатели должны привить не менее 60 сотрудников сферы услуг.Прививку от коронавируса сейчас можно сделать во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739259269.html

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