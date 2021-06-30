https://ria.ru/20210630/turisty-1739275945.html
В Турции заявили, что обеспечат безопасность российских туристов
В Турции заявили, что обеспечат безопасность российских туристов - РИА Новости, 30.06.2021
В Турции заявили, что обеспечат безопасность российских туристов
Турция готова обеспечить безопасный отдых российских туристов, чтобы обеспечить турпоток на уровне прошлых лет, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:21
2021-06-30T17:21
2021-06-30T17:47
туризм
коронавирус в россии
новости - туризм
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728713894_0:90:3185:1882_1920x0_80_0_0_9e8e665d2ce225c694fed54a51adb9ff.jpg
АНТАЛЬЯ (Турция), 30 июн - РИА Новости. Турция готова обеспечить безопасный отдых российских туристов, чтобы обеспечить турпоток на уровне прошлых лет, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу."Решение по открытию авиасообщения – очень точное решение. В этом году мы сделаем все для того, чтобы достичь цифр прошлых лет. В 2019 году приехали 7 миллионов российских туристов, в прошлом – 2 миллиона. Мы обсудили безопасный туризм. Наш туристический сектор готов принять туристов, с полным соблюдением всех требований безопасности", - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20210630/putin-1739244867.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728713894_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_0ef867043806dc047b16212d13c6a05e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, новости - туризм, турция, в мире
В Турции заявили, что обеспечат безопасность российских туристов
17:21 30.06.2021 (обновлено: 17:47 30.06.2021)
Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что страна обеспечит безопасность российских туристов