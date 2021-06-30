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Туризм
https://ria.ru/20210630/turisty-1739275945.html
В Турции заявили, что обеспечат безопасность российских туристов
В Турции заявили, что обеспечат безопасность российских туристов - РИА Новости, 30.06.2021
В Турции заявили, что обеспечат безопасность российских туристов
Турция готова обеспечить безопасный отдых российских туристов, чтобы обеспечить турпоток на уровне прошлых лет, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:21
2021-06-30T17:47
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турция
в мире
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АНТАЛЬЯ (Турция), 30 июн - РИА Новости. Турция готова обеспечить безопасный отдых российских туристов, чтобы обеспечить турпоток на уровне прошлых лет, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу."Решение по открытию авиасообщения – очень точное решение. В этом году мы сделаем все для того, чтобы достичь цифр прошлых лет. В 2019 году приехали 7 миллионов российских туристов, в прошлом – 2 миллиона. Мы обсудили безопасный туризм. Наш туристический сектор готов принять туристов, с полным соблюдением всех требований безопасности", - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.
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коронавирус в россии, новости - туризм, турция, в мире
В Турции заявили, что обеспечат безопасность российских туристов
17:21 30.06.2021 (обновлено: 17:47 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкТуристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что страна обеспечит безопасность российских туристов

Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ (Турция), 30 июн - РИА Новости. Турция готова обеспечить безопасный отдых российских туристов, чтобы обеспечить турпоток на уровне прошлых лет, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Решение по открытию авиасообщения – очень точное решение. В этом году мы сделаем все для того, чтобы достичь цифр прошлых лет. В 2019 году приехали 7 миллионов российских туристов, в прошлом – 2 миллиона. Мы обсудили безопасный туризм. Наш туристический сектор готов принять туристов, с полным соблюдением всех требований безопасности", - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.
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