Тихановская попросила Норвегию присоединиться к новым санкциям ЕС
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
Светлана Тихановская попросила Норвегию присоединиться к новым санкциям ЕС против Минска
МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская созвонилась с министром иностранных дел Норвегии, попросила Осло присоединиться к новым санкциям ЕС против Минска и особенно обратить внимание на ограничения против калийной отрасли, сообщила в среду пресс-служба политика.
"Светлана Тихановская провела звонок с министром иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде. Во время звонка Тихановская призвала Норвегию присоединиться к 4-му пакету санкций ЕС и секторальным санкциям", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Тихановской.
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При этом подчеркивается, что "отдельного внимания стоят такие сферы, как калийные удобрения".
Согласно сообщению, Тихановская предложила Норвегии совместно с Ирландией и Эстонией организовать слушания в Совбезе ООН по Белоруссии и обсудить создание международного трибунала, а также призвала увеличить помощь гражданскому обществу, белорусским СМИ и семьям заключенных, признанных белорусскими правозащитниками политическими.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС принял решение о расширении персональных санкций, а также запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.