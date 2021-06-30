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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210630/tikhanovskaya-1739259755.html
Тихановская попросила Норвегию присоединиться к новым санкциям ЕС
Тихановская попросила Норвегию присоединиться к новым санкциям ЕС - РИА Новости, 30.06.2021
Тихановская попросила Норвегию присоединиться к новым санкциям ЕС
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская созвонилась с министром иностранных дел Норвегии, попросила Осло... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:18
2021-06-30T16:18
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
норвегия
в мире
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МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская созвонилась с министром иностранных дел Норвегии, попросила Осло присоединиться к новым санкциям ЕС против Минска и особенно обратить внимание на ограничения против калийной отрасли, сообщила в среду пресс-служба политика."Светлана Тихановская провела звонок с министром иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде. Во время звонка Тихановская призвала Норвегию присоединиться к 4-му пакету санкций ЕС и секторальным санкциям", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Тихановской.При этом подчеркивается, что "отдельного внимания стоят такие сферы, как калийные удобрения".Согласно сообщению, Тихановская предложила Норвегии совместно с Ирландией и Эстонией организовать слушания в Совбезе ООН по Белоруссии и обсудить создание международного трибунала, а также призвала увеличить помощь гражданскому обществу, белорусским СМИ и семьям заключенных, признанных белорусскими правозащитниками политическими.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС принял решение о расширении персональных санкций, а также запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.
https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738553273.html
https://ria.ru/20210625/ssha-1738654085.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210604/lukashenko-1735622858.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, норвегия, в мире
Тихановская попросила Норвегию присоединиться к новым санкциям ЕС
16:18 30.06.2021
 
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld

Светлана Тихановская попросила Норвегию присоединиться к новым санкциям ЕС против Минска

Читать ria.ru в
МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская созвонилась с министром иностранных дел Норвегии, попросила Осло присоединиться к новым санкциям ЕС против Минска и особенно обратить внимание на ограничения против калийной отрасли, сообщила в среду пресс-служба политика.
"Светлана Тихановская провела звонок с министром иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде. Во время звонка Тихановская призвала Норвегию присоединиться к 4-му пакету санкций ЕС и секторальным санкциям", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Тихановской.
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МИД Белоруссии пообещал ответ на европейские санкции
При этом подчеркивается, что "отдельного внимания стоят такие сферы, как калийные удобрения".
Согласно сообщению, Тихановская предложила Норвегии совместно с Ирландией и Эстонией организовать слушания в Совбезе ООН по Белоруссии и обсудить создание международного трибунала, а также призвала увеличить помощь гражданскому обществу, белорусским СМИ и семьям заключенных, признанных белорусскими правозащитниками политическими.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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В США пообещали сравняться с ЕС в вопросе санкций против Белоруссии
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС принял решение о расширении персональных санкций, а также запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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"Накат на Россию": Лукашенко объяснил санкции против Белоруссии
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияНорвегияВ мире
 
 
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