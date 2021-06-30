Путин призвал гарантировать тайну банковских средств
13:19 30.06.2021 (обновлено: 14:01 30.06.2021)
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций
Путин призвал гарантировать тайну банковских средств
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы должны иметь возможность на ранних стадиях проведения сомнительных банковских переводов вмешиваться в этот процесс, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
Он подчеркнул, что вопросы, которые лежат на стыке компетенций правоохранительных органов и ЦБ РФ, имеют некоторые противоречия. "С одной стороны, Центральный банк и финансовые учреждения должны обеспечить тайну банковских вкладов, а с другой стороны, правоохранительные органы должны иметь возможность на ранних стадиях криминальных проявлений вмешиваться в этот процесс и предотвращать их", - сказал Путин.
Но сегодня, отметил президент, в соответствии с законом, который обеспечивает банковскую финансовую тайну, правоохранительные органы имеют право получить нужную информацию из банков только в том случае, если возбуждено уголовное дело, либо по решению суда.
При этом, по его словам, решение этого вопроса есть. "ЦБ имеет право в случае, если он видит какие-то сомнительные операции, инициативно обращаться в правоохранительные органы. Но если ЦБ имеет такое право, то оперативные службы МВД и других органов правопорядка... могут обратиться в ЦБ. ЦБ имеет возможность проверить и, если считает, что эти операции действительно являются сомнительными, предоставляет информацию", - добавил Путин.