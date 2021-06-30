https://ria.ru/20210630/tatarstan-1739183371.html

Минниханов раскритиковал мэра Набережных Челнов за концерт без масок

Минниханов раскритиковал мэра Набережных Челнов за концерт без масок - РИА Новости, 30.06.2021

Минниханов раскритиковал мэра Набережных Челнов за концерт без масок

Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал замечание мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву из-за проведения Дня молодежи без соблюдения санитарных... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T11:31

2021-06-30T11:31

2021-06-30T11:31

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

рустам минниханов

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набережные челны

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КАЗАНЬ, 30 июн – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал замечание мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву из-за проведения Дня молодежи без соблюдения санитарных требований, сообщает пресс-служба главы республики.В минувшие выходные в рамках празднования Дня молодёжи в Набережных Челнах прошёл концерт Niletto. Сам исполнитель написал в Instagram, что концерт посетили 35 тысяч человек. На многочисленных видео, опубликованных в соцсетях после концерта, толпа молодых людей и девушек собралась возле сцены, не соблюдая социальную дистанцию, практически ни на ком из зрителей нет масок.Главный санитарный врач Набережных Челнов, глава территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев в ходе совещания в мэрии отметил недопустимость проведения подобных мероприятий в том случае, если их организаторы не могут обеспечить социальную дистанцию и другие необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Мэр города Наиль Магдеев заметил на это, что для проведения мероприятий на открытом воздухе прямых запретов от оперштаба республики не было.Позднее организаторов мероприятия пригласили в территориальный отдел Роспотребнадзора для выяснения, были ли соблюдены санитарно-эпидемиологические требования при проведении концерта."Президент республики сделал замечание мэру города Набережные Челны из-за проведения Дня молодежи без соблюдения санитарных требований. Рустам Минниханов поручил главе доложить ему о результатах проверки и привлечённых к ответственности за такую ненадлежащую организацию мероприятия", - говорится в сообщении.Кроме того, Минниханов обратил внимание глав городов и районов республики на недопустимость проведения мероприятий без соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Каждый на своей территории за это будет нести персональную ответственность, подчеркнул президент Татарстана.

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/prazdnik-1738970475.html

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набережные челны

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), набережные челны