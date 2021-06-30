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Минниханов раскритиковал мэра Набережных Челнов за концерт без масок
Минниханов раскритиковал мэра Набережных Челнов за концерт без масок - РИА Новости, 30.06.2021
Минниханов раскритиковал мэра Набережных Челнов за концерт без масок
Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал замечание мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву из-за проведения Дня молодежи без соблюдения санитарных... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:31
2021-06-30T11:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
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КАЗАНЬ, 30 июн – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал замечание мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву из-за проведения Дня молодежи без соблюдения санитарных требований, сообщает пресс-служба главы республики.В минувшие выходные в рамках празднования Дня молодёжи в Набережных Челнах прошёл концерт Niletto. Сам исполнитель написал в Instagram, что концерт посетили 35 тысяч человек. На многочисленных видео, опубликованных в соцсетях после концерта, толпа молодых людей и девушек собралась возле сцены, не соблюдая социальную дистанцию, практически ни на ком из зрителей нет масок.Главный санитарный врач Набережных Челнов, глава территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев в ходе совещания в мэрии отметил недопустимость проведения подобных мероприятий в том случае, если их организаторы не могут обеспечить социальную дистанцию и другие необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Мэр города Наиль Магдеев заметил на это, что для проведения мероприятий на открытом воздухе прямых запретов от оперштаба республики не было.Позднее организаторов мероприятия пригласили в территориальный отдел Роспотребнадзора для выяснения, были ли соблюдены санитарно-эпидемиологические требования при проведении концерта."Президент республики сделал замечание мэру города Набережные Челны из-за проведения Дня молодежи без соблюдения санитарных требований. Рустам Минниханов поручил главе доложить ему о результатах проверки и привлечённых к ответственности за такую ненадлежащую организацию мероприятия", - говорится в сообщении.Кроме того, Минниханов обратил внимание глав городов и районов республики на недопустимость проведения мероприятий без соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Каждый на своей территории за это будет нести персональную ответственность, подчеркнул президент Татарстана.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), набережные челны
Минниханов раскритиковал мэра Набережных Челнов за концерт без масок
11:31 30.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов проводит внеочередное заседание антитеррористической комиссии в Казани
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов проводит внеочередное заседание антитеррористической комиссии в Казани - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
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Глава Татарстана раскритиковал мэра Набережных Челнов за концерт без масок и соцдистанции

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КАЗАНЬ, 30 июн – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал замечание мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву из-за проведения Дня молодежи без соблюдения санитарных требований, сообщает пресс-служба главы республики.
В минувшие выходные в рамках празднования Дня молодёжи в Набережных Челнах прошёл концерт Niletto. Сам исполнитель написал в Instagram, что концерт посетили 35 тысяч человек. На многочисленных видео, опубликованных в соцсетях после концерта, толпа молодых людей и девушек собралась возле сцены, не соблюдая социальную дистанцию, практически ни на ком из зрителей нет масок.
Главный санитарный врач Набережных Челнов, глава территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев в ходе совещания в мэрии отметил недопустимость проведения подобных мероприятий в том случае, если их организаторы не могут обеспечить социальную дистанцию и другие необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Мэр города Наиль Магдеев заметил на это, что для проведения мероприятий на открытом воздухе прямых запретов от оперштаба республики не было.
Позднее организаторов мероприятия пригласили в территориальный отдел Роспотребнадзора для выяснения, были ли соблюдены санитарно-эпидемиологические требования при проведении концерта.
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"Президент республики сделал замечание мэру города Набережные Челны из-за проведения Дня молодежи без соблюдения санитарных требований. Рустам Минниханов поручил главе доложить ему о результатах проверки и привлечённых к ответственности за такую ненадлежащую организацию мероприятия", - говорится в сообщении.
Кроме того, Минниханов обратил внимание глав городов и районов республики на недопустимость проведения мероприятий без соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Каждый на своей территории за это будет нести персональную ответственность, подчеркнул президент Татарстана.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Рустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Набережные Челны
 
 
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