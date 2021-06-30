https://ria.ru/20210630/tanki-1739278203.html

В ЛНР заявили о размещении ВСУ танков в районе Северодонецка в Донбассе

В ЛНР заявили о размещении ВСУ танков в районе Северодонецка в Донбассе - РИА Новости, 30.06.2021

В ЛНР заявили о размещении ВСУ танков в районе Северодонецка в Донбассе

Украинские силовики разместили танки Т-64 в жилом районе подконтрольного Киеву Северодонецка, заявил в среду на брифинге официальный представитель Народной... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T17:32

2021-06-30T17:32

2021-06-30T17:33

луганская народная республика

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Украинские силовики разместили танки Т-64 в жилом районе подконтрольного Киеву Северодонецка, заявил в среду на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."В жилом районе населенного пункта Северодонецк отмечено нахождение двенадцати танков Т-64 из состава 14-ой бригады ВСУ", - рассказал Филипоненко.Он уточнил, что данные действия украинских силовиков являются нарушением принятых дополнительных мер по перемирию. По словам официального представителя оборонного ведомства, Народная милиция зафиксировала также две боевые бронированные машины и две зенитные установки ЗУ-23 в жилом районе в населенного пункта Новозвановка, расположенном у линии соприкосновения в Донбассе.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210629/vsu-1739103822.html

https://ria.ru/20210628/dnr-1738927315.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, северодонецк, оон, в мире