https://ria.ru/20210630/taksisty-1739157319.html
Таксистам с опытом менее трех лет могут запретить использовать агрегаторы
Таксистам с опытом менее трех лет могут запретить использовать агрегаторы - РИА Новости, 30.06.2021
Таксистам с опытом менее трех лет могут запретить использовать агрегаторы
Доступ к услугам агрегаторов такси нужно предоставлять водителем со стажем не менее 3 лет и имеющим российское водительское удостоверение или права иностранного РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T08:07
2021-06-30T08:07
2021-06-30T08:07
россия
михаил черников
осаго
авто
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Доступ к услугам агрегаторов такси нужно предоставлять водителем со стажем не менее 3 лет и имеющим российское водительское удостоверение или права иностранного государства с русским языком в качестве государственного, такое предложение высказал глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников."Доступ к услугам агрегатора необходимо предоставлять исключительно тем водителям, чей стаж не менее 3 лет, а также имеющим российское водительское удостоверение или водительское удостоверение соответствующей категории гражданина другого государства, в котором русский язык закреплён в качестве государственного", - сказал Черников в интервью газете "Аргументы и факты".Он также предложил оснастить программное обеспечение сервисов функционалом, который не дал бы водителям работать более допустимого времени пребывания за рулем в соответствии с Трудовым кодексом и предельными нормами труда для водителей (сервис должен, по мысли главы ГИБДД, прекращать передавать заказы выработавшему норму водителю).Кроме того, Черников анонсировал создание в России информационной платформы "Безопасность дорожного движения", к которой будет доступ у агрегаторов такси, благодаря чему они смогут видеть, "кто у них работает в качестве водителей, какие правонарушения есть у каждого из них".Глава ГИБДД РФ также предложил изменения в самой работе агрегаторов: так, по мнению Черникова, необходимо обязать перевозчиков предоставлять агрегаторам сведения о наличии у них стоянок для хранения автомобилей, а также условий для проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей и контроля технического состояния транспорта. Кроме того, перевозчики также должны предоставлять информацию, заключены ли договоры ОСАГО с учетом использования автомобиля компании-перевозчика в качестве легкового такси.Фактически предложения Черникова - это приравнивание автомобилей такси к общественному транспорту, заявил РИА Новости глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.Кроме того, отметил общественник, что касается предложения оснащать сервисы программами для предотвращения перерабатывания водителей, то оно направлено, на его взгляд, на пресечение использования одного аккаунта несколькими водителями."Частая ситуация, когда под одним аккаунтом работает несколько человек. Остальные водители, которые не зарегистрированы под аккаунтом, а просто работают, к ним как раз могут быть вопросы с правами, медицинскими справками, страховкой и так далее", - добавил Солдунов.
https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737370532.html
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россия, михаил черников, осаго, авто, общество
Таксистам с опытом менее трех лет могут запретить использовать агрегаторы
ГИБДД хочет запретить таксистам со стажем менее трех лет пользоваться агрегаторами
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Доступ к услугам агрегаторов такси нужно предоставлять водителем со стажем не менее 3 лет и имеющим российское водительское удостоверение или права иностранного государства с русским языком в качестве государственного, такое предложение высказал глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников
.
"Доступ к услугам агрегатора необходимо предоставлять исключительно тем водителям, чей стаж не менее 3 лет, а также имеющим российское водительское удостоверение или водительское удостоверение соответствующей категории гражданина другого государства, в котором русский язык закреплён в качестве государственного", - сказал Черников в интервью газете "Аргументы и факты"
.
Он также предложил оснастить программное обеспечение сервисов функционалом, который не дал бы водителям работать более допустимого времени пребывания за рулем в соответствии с Трудовым кодексом и предельными нормами труда для водителей (сервис должен, по мысли главы ГИБДД, прекращать передавать заказы выработавшему норму водителю).
Кроме того, Черников анонсировал создание в России
информационной платформы "Безопасность дорожного движения", к которой будет доступ у агрегаторов такси, благодаря чему они смогут видеть, "кто у них работает в качестве водителей, какие правонарушения есть у каждого из них".
Глава ГИБДД РФ также предложил изменения в самой работе агрегаторов: так, по мнению Черникова, необходимо обязать перевозчиков предоставлять агрегаторам сведения о наличии у них стоянок для хранения автомобилей, а также условий для проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей и контроля технического состояния транспорта. Кроме того, перевозчики также должны предоставлять информацию, заключены ли договоры ОСАГО
с учетом использования автомобиля компании-перевозчика в качестве легкового такси.
Фактически предложения Черникова - это приравнивание автомобилей такси к общественному транспорту, заявил РИА Новости глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.
"Эти требования абсолютно адекватные, потому что это общественный транспорт. ... Это приравнивание не только в правах, но и в обязанностях. От этого хуже никому не будет точно. Нормальные, честные автопарки, которые имеют свой автопарк, штатных водителей, в крупных городах их немало, они как раз и будут нормально работать", - сказал Солдунов.
Кроме того, отметил общественник, что касается предложения оснащать сервисы программами для предотвращения перерабатывания водителей, то оно направлено, на его взгляд, на пресечение использования одного аккаунта несколькими водителями.
"Частая ситуация, когда под одним аккаунтом работает несколько человек. Остальные водители, которые не зарегистрированы под аккаунтом, а просто работают, к ним как раз могут быть вопросы с правами, медицинскими справками, страховкой и так далее", - добавил Солдунов.