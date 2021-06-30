Специалист научил, как сэкономить на мобильной связи

"Смотрите, какие услуги наиболее актуальны, нет ли случайно подключенных платных ненужных ежемесячных функций. Возможно, под ваше потребление есть более оптимальные тарифы. К тому же старые тарифы могут стоить пропорционально дороже, чем новые. Может быть, стоит даже обновить оператора – сегодня это возможно с сохранением номера", - рекомендует эксперт.