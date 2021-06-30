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Специалист научил, как сэкономить на мобильной связи
Специалист научил, как сэкономить на мобильной связи - РИА Новости, 30.06.2021
Специалист научил, как сэкономить на мобильной связи
Сотовые операторы в условиях жесткой конкуренции вынуждено ищут новые формы заработка, поэтому пользователям стоит помнить простые правила, чтобы сократить... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T01:23
2021-06-30T01:23
2021-06-30T01:23
россия
ано "цифровые платформы"
арсений щельцин
мобильная связь
технологии
общество
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Сотовые операторы в условиях жесткой конкуренции вынуждено ищут новые формы заработка, поэтому пользователям стоит помнить простые правила, чтобы сократить издержки на мобильную связь, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.По его словам, прежде всего нужно пересматривать регулярно свой тарифы и анализировать затраты.Щельцин также советует изучить различные комбо-тарифы, использовать интернет-мессенджеры чаще MMS и SMS.
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россия, ано "цифровые платформы", арсений щельцин, мобильная связь, технологии, общество
Специалист научил, как сэкономить на мобильной связи
Эксперт посоветовал регулярно пересматривать свои тарифы, чтобы экономить на мобильной связи