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Специалист научил, как сэкономить на мобильной связи
Специалист научил, как сэкономить на мобильной связи - РИА Новости, 30.06.2021
Специалист научил, как сэкономить на мобильной связи
Сотовые операторы в условиях жесткой конкуренции вынуждено ищут новые формы заработка, поэтому пользователям стоит помнить простые правила, чтобы сократить... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T01:23
2021-06-30T01:23
россия
ано "цифровые платформы"
арсений щельцин
мобильная связь
технологии
общество
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Сотовые операторы в условиях жесткой конкуренции вынуждено ищут новые формы заработка, поэтому пользователям стоит помнить простые правила, чтобы сократить издержки на мобильную связь, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.По его словам, прежде всего нужно пересматривать регулярно свой тарифы и анализировать затраты.Щельцин также советует изучить различные комбо-тарифы, использовать интернет-мессенджеры чаще MMS и SMS.
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россия, ано "цифровые платформы", арсений щельцин, мобильная связь, технологии, общество
Специалист научил, как сэкономить на мобильной связи
01:23 30.06.2021
 
© Fotolia / Andrey PopovСим-карты для мобильного телефона
Сим-карты для мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Fotolia / Andrey Popov

Эксперт посоветовал регулярно пересматривать свои тарифы, чтобы экономить на мобильной связи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Сотовые операторы в условиях жесткой конкуренции вынуждено ищут новые формы заработка, поэтому пользователям стоит помнить простые правила, чтобы сократить издержки на мобильную связь, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
По его словам, прежде всего нужно пересматривать регулярно свой тарифы и анализировать затраты.
"Смотрите, какие услуги наиболее актуальны, нет ли случайно подключенных платных ненужных ежемесячных функций. Возможно, под ваше потребление есть более оптимальные тарифы. К тому же старые тарифы могут стоить пропорционально дороже, чем новые. Может быть, стоит даже обновить оператора – сегодня это возможно с сохранением номера", - рекомендует эксперт.
Щельцин также советует изучить различные комбо-тарифы, использовать интернет-мессенджеры чаще MMS и SMS.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 06:30
Эксперты подсчитали, кто в России больше всех тратит на мобильную связь
 
РоссияАНО "Цифровые платформы"Арсений Щельцинмобильная связьТехнологииОбщество
 
 
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