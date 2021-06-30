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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210630/svyaschenniki-1739313355.html
В Москве вакцинация священников остается добровольной, заявили в РПЦ
В Москве вакцинация священников остается добровольной, заявили в РПЦ - РИА Новости, 30.06.2021
В Москве вакцинация священников остается добровольной, заявили в РПЦ
Вакцинация клира и сотрудников московских приходов Русской православной церкви (РПЦ) остается добровольной, а распоряжения их руководителей о вакцинации носят... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T20:09
2021-06-30T20:09
религия и мировоззрение
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
русская православная церковь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская патриархия
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МОСКВА, 30 июня - РИА Новости. Вакцинация клира и сотрудников московских приходов Русской православной церкви (РПЦ) остается добровольной, а распоряжения их руководителей о вакцинации носят характер рекомендаций. Об этом говорится в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) о мерах профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, опубликованном в среду на сайте Московской городской епархии."Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве от 16.06.2021 относительно вакцинации работников отдельных учреждений и предприятий не относится к религиозным организациям. В связи с этим распорядительные документы о вакцинации сотрудников религиозных организаций, издаваемые по инициативе их руководителей, носят рекомендательный характер", - написано в документе.Для священников московских приходов в принадлежащей церкви Центральной клинической больнице имени святителя Алексия митрополита Московского, согласно циркуляру, уже началась бесплатная вакцинация. Вместе с тем, подчеркивается в циркуляре, учрежденные религиозными организациями РПЦ образовательные организации, организации здравоохранения, социального обслуживания и торговли подпадают под действие постановления главного санитарного врача Москвы, а их руководители обязаны принять соответствующие решения.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение.Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, призвав отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.
https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738461296.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская патриархия, сергей собянин, москва, вакцинация
В Москве вакцинация священников остается добровольной, заявили в РПЦ
20:09 30.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКупола Верхоспасского собора Московского Кремля
Купола Верхоспасского собора Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Московской епархии заявили, что вакцинация клира и сотрудников приходов остается добровольной

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июня - РИА Новости. Вакцинация клира и сотрудников московских приходов Русской православной церкви (РПЦ) остается добровольной, а распоряжения их руководителей о вакцинации носят характер рекомендаций. Об этом говорится в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) о мерах профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, опубликованном в среду на сайте Московской городской епархии.
"Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве от 16.06.2021 относительно вакцинации работников отдельных учреждений и предприятий не относится к религиозным организациям. В связи с этим распорядительные документы о вакцинации сотрудников религиозных организаций, издаваемые по инициативе их руководителей, носят рекомендательный характер", - написано в документе.
Ампулы с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 16:34Распространение коронавируса
В РПЦ опровергли сообщения об обязательной вакцинации священников
Для священников московских приходов в принадлежащей церкви Центральной клинической больнице имени святителя Алексия митрополита Московского, согласно циркуляру, уже началась бесплатная вакцинация. Вместе с тем, подчеркивается в циркуляре, учрежденные религиозными организациями РПЦ образовательные организации, организации здравоохранения, социального обслуживания и торговли подпадают под действие постановления главного санитарного врача Москвы, а их руководители обязаны принять соответствующие решения.
Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение.
Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, призвав отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.
Медик готовит шприц с препаратом Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 16:42Религия и мировоззрение
В РПЦ прокомментировали меры по обязательной вакцинации в Москве
 
Религия и мировоззрениеВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРусская православная церковьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская ПатриархияСергей СобянинМоскваВакцинация
 
 
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