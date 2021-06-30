В Москве вакцинация священников остается добровольной, заявили в РПЦ
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКупола Верхоспасского собора Московского Кремля
В Московской епархии заявили, что вакцинация клира и сотрудников приходов остается добровольной
МОСКВА, 30 июня - РИА Новости. Вакцинация клира и сотрудников московских приходов Русской православной церкви (РПЦ) остается добровольной, а распоряжения их руководителей о вакцинации носят характер рекомендаций. Об этом говорится в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) о мерах профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, опубликованном в среду на сайте Московской городской епархии.
"Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве от 16.06.2021 относительно вакцинации работников отдельных учреждений и предприятий не относится к религиозным организациям. В связи с этим распорядительные документы о вакцинации сотрудников религиозных организаций, издаваемые по инициативе их руководителей, носят рекомендательный характер", - написано в документе.
Для священников московских приходов в принадлежащей церкви Центральной клинической больнице имени святителя Алексия митрополита Московского, согласно циркуляру, уже началась бесплатная вакцинация. Вместе с тем, подчеркивается в циркуляре, учрежденные религиозными организациями РПЦ образовательные организации, организации здравоохранения, социального обслуживания и торговли подпадают под действие постановления главного санитарного врача Москвы, а их руководители обязаны принять соответствующие решения.
Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение.
Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, призвав отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.