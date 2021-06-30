https://ria.ru/20210630/svyaschenniki-1739313355.html

В Москве вакцинация священников остается добровольной, заявили в РПЦ

В Москве вакцинация священников остается добровольной, заявили в РПЦ - РИА Новости, 30.06.2021

В Москве вакцинация священников остается добровольной, заявили в РПЦ

Вакцинация клира и сотрудников московских приходов Русской православной церкви (РПЦ) остается добровольной, а распоряжения их руководителей о вакцинации носят... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T20:09

2021-06-30T20:09

2021-06-30T20:09

религия и мировоззрение

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

русская православная церковь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская патриархия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152860/64/1528606479_0:173:2971:1844_1920x0_80_0_0_3cba2777ff4e15bd72b31575ef42cf71.jpg

МОСКВА, 30 июня - РИА Новости. Вакцинация клира и сотрудников московских приходов Русской православной церкви (РПЦ) остается добровольной, а распоряжения их руководителей о вакцинации носят характер рекомендаций. Об этом говорится в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) о мерах профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, опубликованном в среду на сайте Московской городской епархии."Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве от 16.06.2021 относительно вакцинации работников отдельных учреждений и предприятий не относится к религиозным организациям. В связи с этим распорядительные документы о вакцинации сотрудников религиозных организаций, издаваемые по инициативе их руководителей, носят рекомендательный характер", - написано в документе.Для священников московских приходов в принадлежащей церкви Центральной клинической больнице имени святителя Алексия митрополита Московского, согласно циркуляру, уже началась бесплатная вакцинация. Вместе с тем, подчеркивается в циркуляре, учрежденные религиозными организациями РПЦ образовательные организации, организации здравоохранения, социального обслуживания и торговли подпадают под действие постановления главного санитарного врача Москвы, а их руководители обязаны принять соответствующие решения.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение.Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, призвав отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.

https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738461296.html

https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737258573.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская патриархия, сергей собянин, москва, вакцинация