https://ria.ru/20210630/suraykin-1739222389.html
Сурайкин возглавил список "Коммунистов России" на выборах в Госдуму
Сурайкин возглавил список "Коммунистов России" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 30.06.2021
Сурайкин возглавил список "Коммунистов России" на выборах в Госдуму
Лидером федерального списка "Коммунистов России" на выборах в Госдуму станет председатель ЦК партии Максим Сурайкин, он также объявил слоган, с которым партия... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:09
2021-06-30T14:09
2021-06-30T14:09
россия
максим сурайкин
госдума рф
политика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Лидером федерального списка "Коммунистов России" на выборах в Госдуму станет председатель ЦК партии Максим Сурайкин, он также объявил слоган, с которым партия поведет кампанию: "Долой капитализм – даешь социализм!"."Лидером списка коммунистической партии "Коммунисты России" стал наш лидер Максим Сурайкин", - объявили в среду в рамках съезда партии.Сам Сурайкин выступил перед членами партии с программой, с которой "Коммунисты России" пойдут на выборы этого года. Помимо ее основных тезисов был впервые озвучен и официальный лозунг."На прошлые выборы мы шли с программой "Десять сталинских ударов по капитализму". Сегодня же мы хотим объединить вокруг компартии "Коммунисты России" всех, кто выступает за перемены, за другую социально-экономическую модель, всех, кто недоволен, всех, кто не согласен с капиталистической реальностью, всех, кто хочет новой жизни, а такая жизнь возможна только при современном социализме. Поэтому рефреном нашей кампании становится лозунг "Долой капитализм – даешь социализм!" - рассказал Сурайкин РИА Новости.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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россия, максим сурайкин, госдума рф, политика
Сурайкин возглавил список "Коммунистов России" на выборах в Госдуму
Сурайкин возглавил список "Коммунистов России" на выборах в Госдуму
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Лидером федерального списка "Коммунистов России" на выборах в Госдуму станет председатель ЦК партии Максим Сурайкин
, он также объявил слоган, с которым партия поведет кампанию: "Долой капитализм – даешь социализм!".
"Лидером списка коммунистической партии "Коммунисты России" стал наш лидер Максим Сурайкин", - объявили в среду в рамках съезда партии.
Сам Сурайкин выступил перед членами партии с программой, с которой "Коммунисты России" пойдут на выборы этого года. Помимо ее основных тезисов был впервые озвучен и официальный лозунг.
"На прошлые выборы мы шли с программой "Десять сталинских ударов по капитализму". Сегодня же мы хотим объединить вокруг компартии "Коммунисты России" всех, кто выступает за перемены, за другую социально-экономическую модель, всех, кто недоволен, всех, кто не согласен с капиталистической реальностью, всех, кто хочет новой жизни, а такая жизнь возможна только при современном социализме. Поэтому рефреном нашей кампании становится лозунг "Долой капитализм – даешь социализм!" - рассказал Сурайкин РИА Новости.
Голосование на выборах в Госдуму
и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.