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Жительница Ставрополья пойдет под суд за помощь боевику
Жительница Ставрополья пойдет под суд за помощь боевику - РИА Новости, 30.06.2021
Жительница Ставрополья пойдет под суд за помощь боевику
Жительница Ставропольского края, которая помогла мужчине уехать воевать в Сирию на стороне "Исламского государства"*, пойдет под суд по обвинению в содействии... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T10:19
2021-06-30T10:19
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сирия
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Жительница Ставропольского края, которая помогла мужчине уехать воевать в Сирию на стороне "Исламского государства"*, пойдет под суд по обвинению в содействии террористической организации, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, Людмила Баратова не позднее середины 2014 года согласилась оказывать своему знакомому, являвшемуся активным участником ИГ*, пособничество вовлечению других лиц к участию в незаконном вооружённом формировании. Она помогла купить билеты и пересечь границу РФ мужчине и членам его семьи, который в последующем на территории Сирии вступил в состав незаконного вооружённого формирования и принял участие в его деятельности."Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Содействие в склонении лица к совершению преступления", предусмотренного статьей 208 УК РФ, предоставлением средств совершения преступления и устранением препятствий... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738186315.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), сирия, ставропольский край, происшествия
Жительница Ставрополья пойдет под суд за помощь боевику
10:19 30.06.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Фото : СК РФ

Жительница Ставрополья пойдет под суд за помощь боевику уехать воевать в Сирию

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Жительница Ставропольского края, которая помогла мужчине уехать воевать в Сирию на стороне "Исламского государства"*, пойдет под суд по обвинению в содействии террористической организации, сообщается на сайте СК РФ.
По версии следствия, Людмила Баратова не позднее середины 2014 года согласилась оказывать своему знакомому, являвшемуся активным участником ИГ*, пособничество вовлечению других лиц к участию в незаконном вооружённом формировании. Она помогла купить билеты и пересечь границу РФ мужчине и членам его семьи, который в последующем на территории Сирии вступил в состав незаконного вооружённого формирования и принял участие в его деятельности.
"Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Содействие в склонении лица к совершению преступления", предусмотренного статьей 208 УК РФ, предоставлением средств совершения преступления и устранением препятствий... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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