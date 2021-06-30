https://ria.ru/20210630/sud-1739170985.html

Жительница Ставрополья пойдет под суд за помощь боевику

Жительница Ставрополья пойдет под суд за помощь боевику - РИА Новости, 30.06.2021

Жительница Ставрополья пойдет под суд за помощь боевику

Жительница Ставропольского края, которая помогла мужчине уехать воевать в Сирию на стороне "Исламского государства"*, пойдет под суд по обвинению в содействии... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T10:19

2021-06-30T10:19

2021-06-30T10:19

россия

следственный комитет россии (ск рф)

сирия

ставропольский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Жительница Ставропольского края, которая помогла мужчине уехать воевать в Сирию на стороне "Исламского государства"*, пойдет под суд по обвинению в содействии террористической организации, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, Людмила Баратова не позднее середины 2014 года согласилась оказывать своему знакомому, являвшемуся активным участником ИГ*, пособничество вовлечению других лиц к участию в незаконном вооружённом формировании. Она помогла купить билеты и пересечь границу РФ мужчине и членам его семьи, который в последующем на территории Сирии вступил в состав незаконного вооружённого формирования и принял участие в его деятельности."Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Содействие в склонении лица к совершению преступления", предусмотренного статьей 208 УК РФ, предоставлением средств совершения преступления и устранением препятствий... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738186315.html

россия

сирия

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), сирия, ставропольский край, происшествия