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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210630/ssha-1739324191.html
США не планируют вводить обязательную вакцинацию для въезжающих в страну
США не планируют вводить обязательную вакцинацию для въезжающих в страну - РИА Новости, 30.06.2021
США не планируют вводить обязательную вакцинацию для въезжающих в страну
Федеральные власти США не планируют требовать от въезжающих в страну иностранцев обязательной вакцинации от коронавируса, сказала официальный представитель... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T21:56
2021-06-30T21:56
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
дженнифер псаки
администрация президента сша
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Федеральные власти США не планируют требовать от въезжающих в страну иностранцев обязательной вакцинации от коронавируса, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Нет, я бы сказала, что таких намерений у нас нет", - ответила она на вопрос о наличии подобных планов.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, дженнифер псаки, администрация президента сша, сша, в мире
США не планируют вводить обязательную вакцинацию для въезжающих в страну
21:56 30.06.2021
 
© AP Photo / David KarpПассажиры в нью-йоркском аэропорту "LaGuardia"
Пассажиры в нью-йоркском аэропорту LaGuardia - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© AP Photo / David Karp

В США не планируют вводить обязательную вакцинацию для въезжающих в страну иностранцев

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Федеральные власти США не планируют требовать от въезжающих в страну иностранцев обязательной вакцинации от коронавируса, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Нет, я бы сказала, что таких намерений у нас нет", - ответила она на вопрос о наличии подобных планов.
Пассажиры городского автобуса в защитных масках в центре Красноярска - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДженнифер ПсакиАдминистрация президента СШАСШАВ мире
 
 
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