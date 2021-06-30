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США не планируют вводить обязательную вакцинацию для въезжающих в страну
США не планируют вводить обязательную вакцинацию для въезжающих в страну - РИА Новости, 30.06.2021
США не планируют вводить обязательную вакцинацию для въезжающих в страну
Федеральные власти США не планируют требовать от въезжающих в страну иностранцев обязательной вакцинации от коронавируса, сказала официальный представитель... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T21:56
2021-06-30T21:56
2021-06-30T21:56
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
дженнифер псаки
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в мире
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Федеральные власти США не планируют требовать от въезжающих в страну иностранцев обязательной вакцинации от коронавируса, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Нет, я бы сказала, что таких намерений у нас нет", - ответила она на вопрос о наличии подобных планов.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, дженнифер псаки, администрация президента сша, сша, в мире
США не планируют вводить обязательную вакцинацию для въезжающих в страну
В США не планируют вводить обязательную вакцинацию для въезжающих в страну иностранцев