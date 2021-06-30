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Fox News заплатит миллионный штраф после расследования о домогательствах
Fox News заплатит миллионный штраф после расследования о домогательствах - РИА Новости, 30.06.2021
Fox News заплатит миллионный штраф после расследования о домогательствах
Американский телеканал Fox News выплатит штраф в размере 1 миллиона долларов после проведенного расследования культуры поведения на рабочем месте, начатого... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:18
2021-06-30T12:18
fox news
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Американский телеканал Fox News выплатит штраф в размере 1 миллиона долларов после проведенного расследования культуры поведения на рабочем месте, начатого после серии "громких" сообщений о сексуальных домогательствах внутри компании, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Комиссии по правам человека Нью-Йорка."Комиссия по правам человека Нью-Йорка объявляет об историческом соглашении о выплате 1 миллиона долларов по делу о сексуальных домогательствах в отношении корпорации Fox News", - говорится в заявлении.Согласно документу, комиссия начала свое собственное расследование в отношении Fox News после нескольких "громких сообщений о культуре повсеместных сексуальных домогательств и карательных мер" внутри компании.Как отмечается, штраф, наложенный на телеканал, стал крупнейшим из назначенных за нарушения закона о правах человека Нью-Йорка, а само урегулирование в отношении крупной новостной сети со стороны ведомства по защите гражданских прав является "первым с своем роде в стране".Комиссия начала расследование несколько лет назад после того, как одна из сотрудниц Fox News обвинила в домогательствах председателя и гендиректора каналов Fox News и Fox Business Network Роджера Айлза (Roger Ailes). В 2016 году она получила компенсацию в размере около 20 миллионов долларов. Сам Айлз отрицал все обвинения, он скончался в возрасте 77 лет в 2017 году.Ранее сообщалось, что компания 21 Century Fox, которой принадлежит телеканал Fox News, сообщила об увольнении "звездного" ведущего и политического комментатора Билла О'Рейли, замешанного в скандале с приставаниями к женщинам. Fox выплатила до 17 миллионов долларов за урегулирование исков, поданных несколькими женщинами против О'Рейли по обвинению в сексуальных домогательствах.
https://ria.ru/20210629/fox-1739085257.html
https://ria.ru/20210628/sud-1738898774.html
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fox news, нью-йорк (город), сша, в мире
Fox News заплатит миллионный штраф после расследования о домогательствах
12:18 30.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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Fox News заплатит штраф в миллион долларов после расследования о сексуальных домогательствах

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Американский телеканал Fox News выплатит штраф в размере 1 миллиона долларов после проведенного расследования культуры поведения на рабочем месте, начатого после серии "громких" сообщений о сексуальных домогательствах внутри компании, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Комиссии по правам человека Нью-Йорка.
"Комиссия по правам человека Нью-Йорка объявляет об историческом соглашении о выплате 1 миллиона долларов по делу о сексуальных домогательствах в отношении корпорации Fox News", - говорится в заявлении.
Агентство национальной безопасности США - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
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Ведущий Fox News рассказал о слежке американских спецслужб за программой
Согласно документу, комиссия начала свое собственное расследование в отношении Fox News после нескольких "громких сообщений о культуре повсеместных сексуальных домогательств и карательных мер" внутри компании.
Как отмечается, штраф, наложенный на телеканал, стал крупнейшим из назначенных за нарушения закона о правах человека Нью-Йорка, а само урегулирование в отношении крупной новостной сети со стороны ведомства по защите гражданских прав является "первым с своем роде в стране".
Комиссия начала расследование несколько лет назад после того, как одна из сотрудниц Fox News обвинила в домогательствах председателя и гендиректора каналов Fox News и Fox Business Network Роджера Айлза (Roger Ailes). В 2016 году она получила компенсацию в размере около 20 миллионов долларов. Сам Айлз отрицал все обвинения, он скончался в возрасте 77 лет в 2017 году.
Ранее сообщалось, что компания 21 Century Fox, которой принадлежит телеканал Fox News, сообщила об увольнении "звездного" ведущего и политического комментатора Билла О'Рейли, замешанного в скандале с приставаниями к женщинам. Fox выплатила до 17 миллионов долларов за урегулирование исков, поданных несколькими женщинами против О'Рейли по обвинению в сексуальных домогательствах.
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