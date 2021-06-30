https://ria.ru/20210630/spravki-1739248551.html

Путин рассказал о борьбе с поддельными справками по коронавирусу

Путин рассказал о борьбе с поддельными справками по коронавирусу - РИА Новости, 30.06.2021

Путин рассказал о борьбе с поддельными справками по коронавирусу

Поддельные справки о перенесенном коронавирусе и сделанных прививках – это мошенничество чистой воды, правоохранители знают об этом и работают над пресечением... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:37

2021-06-30T15:37

2021-06-30T16:53

прямая линия с владимиром путиным — 2021

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общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Поддельные справки о перенесенном коронавирусе и сделанных прививках – это мошенничество чистой воды, правоохранители знают об этом и работают над пресечением таких правонарушений, заявил президент России Владимир Путин."Это мошенничество чистой воды, есть статьи Уголовного кодекса за мошенничество. Надо просто, чтобы правоохранительные органы эффективнее работали. Знают об этом, и министр знает внутренних дел, недавно с ним об этом говорил. Да, работают, ищут. Надеюсь, будут привлекать к ответственности", - сказал Путин в ходе прямой линии.Он отметил, что это "очень опасный вид преступления"."В данном случае еще и связанный со здоровьем людей, абсолютно недопустимый. В данном случае правоохранительные органы, безусловно, должны использовать весь имеющийся у них арсенал для того, чтобы пресекать эти нарушения", - подчеркнул президент.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/putin-1739207909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Это мошенничество чистой воды" – Путин про поддельные справки о вакцинации Прямая линия. ПУТИН О ПОДДЕЛЬНЫХ СПРАВКАХ ПО КОРОНАВИРУСУ И ПРИВИВКАМ: МОШЕННИЧЕСТВО ЧИСТОЙ ВОДЫ, ПРАВООХРАНИТЕЛИ РАБОТАЮТ И ИЩУТ. 2021-06-30T15:37 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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