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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/spravki-1739248551.html
Путин рассказал о борьбе с поддельными справками по коронавирусу
Путин рассказал о борьбе с поддельными справками по коронавирусу - РИА Новости, 30.06.2021
Путин рассказал о борьбе с поддельными справками по коронавирусу
Поддельные справки о перенесенном коронавирусе и сделанных прививках – это мошенничество чистой воды, правоохранители знают об этом и работают над пресечением... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:37
2021-06-30T16:53
прямая линия с владимиром путиным — 2021
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Поддельные справки о перенесенном коронавирусе и сделанных прививках – это мошенничество чистой воды, правоохранители знают об этом и работают над пресечением таких правонарушений, заявил президент России Владимир Путин."Это мошенничество чистой воды, есть статьи Уголовного кодекса за мошенничество. Надо просто, чтобы правоохранительные органы эффективнее работали. Знают об этом, и министр знает внутренних дел, недавно с ним об этом говорил. Да, работают, ищут. Надеюсь, будут привлекать к ответственности", - сказал Путин в ходе прямой линии.Он отметил, что это "очень опасный вид преступления"."В данном случае еще и связанный со здоровьем людей, абсолютно недопустимый. В данном случае правоохранительные органы, безусловно, должны использовать весь имеющийся у них арсенал для того, чтобы пресекать эти нарушения", - подчеркнул президент.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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"Это мошенничество чистой воды" – Путин про поддельные справки о вакцинации
Прямая линия. ПУТИН О ПОДДЕЛЬНЫХ СПРАВКАХ ПО КОРОНАВИРУСУ И ПРИВИВКАМ: МОШЕННИЧЕСТВО ЧИСТОЙ ВОДЫ, ПРАВООХРАНИТЕЛИ РАБОТАЮТ И ИЩУТ.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество
Путин рассказал о борьбе с поддельными справками по коронавирусу
15:37 30.06.2021 (обновлено: 16:53 30.06.2021)
 

Путин рассказал о борьбе с поддельными справками по коронавирусу

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Поддельные справки о перенесенном коронавирусе и сделанных прививках – это мошенничество чистой воды, правоохранители знают об этом и работают над пресечением таких правонарушений, заявил президент России Владимир Путин.
"Это мошенничество чистой воды, есть статьи Уголовного кодекса за мошенничество. Надо просто, чтобы правоохранительные органы эффективнее работали. Знают об этом, и министр знает внутренних дел, недавно с ним об этом говорил. Да, работают, ищут. Надеюсь, будут привлекать к ответственности", - сказал Путин в ходе прямой линии.
Он отметил, что это "очень опасный вид преступления".
"В данном случае еще и связанный со здоровьем людей, абсолютно недопустимый. В данном случае правоохранительные органы, безусловно, должны использовать весь имеющийся у них арсенал для того, чтобы пресекать эти нарушения", - подчеркнул президент.
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