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Театр на Юго-Западе закроет сезон показом спектакля "Ромул Великий"
Театр на Юго-Западе закроет сезон показом спектакля "Ромул Великий" - РИА Новости, 30.06.2021
Театр на Юго-Западе закроет сезон показом спектакля "Ромул Великий"
Московский Театр на Юго-Западе закрывает 44 сезон предпремьерными показами нового спектакля "Ромул Великий". РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:39
2021-06-30T12:39
пресс-релизы
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МОСКВА, 30 июн — Пресс-служба Московского театра на Юго-Западе. Московский Театр на Юго-Западе закрывает 44 сезон предпремьерными показами нового спектакля "Ромул Великий".Пьесу "Ромул Великий" Фридрих Дюрреннматт написал в 1948 году, когда мир перекраивался по правилам победителей, и его будущее было еще хрупким и туманным. Провидческий художественный гений драматурга позволил ему сплести исторические и культурологические нити событий 476 года от рождества Христова с послевоенной действительностью и протянуть их в необозримые дали вечности. Сегодня театры охотно обращаются к этой, по словам автора, "исторически недостоверной комедии", практически запрещенной в советское время из-за ее ироничного взгляда на имперские замашки любого возвышающего себя государства. Написанная летящим пером, легчайшим языком, проникнутая улыбкой, удивляющая множественностью смыслов, тем и точных афористичных фраз комедия в июле станет подарком к закрытию сезона для зрителей московского Театра на Юго-Западе. Официальная премьера состоится осенью, но уже в середине июля можно будет попасть на предпремьерные показы "Ромула Великого" в постановке художественного руководителя театра, заслуженного артиста РФ Олега Леушина. "Мне понравился язык пьесы, понравился юмор. Я давно искал комедию со смыслом. Привлекла и представленная в комедии ситуация, отражающая нашу сегодняшнюю действительность", – говорит постановщик.По мнению режиссера, сейчас мы живем в эпоху глобальных перемен и проживаем процессы, схожие с теми, что происходили во времена падения Римской Империи – грядет новая цивилизация с новым культурным кодом. Тема Великой империи уже не раз звучала на сцене Театра на Юго-Западе – знаменитый "Калигула" (1998-1999, реж. Валерий Белякович), сначала с Виктором Авиловым, а потом с Олегом Леушиным в главной роли, затем – спектакль "Zoofellini" (2017, реж. Олег Леушин) по пьесе современного драматурга Петра Гладилина. Автор новой постановки уверен, что его главный герой в чем-то схож с предыдущими, например, с Калигулой, который тоже находился в поисках счастья. Вот только методы у императоров оказались совершенно разными. Ромула Великого режиссер видит человеком смелым и решительным, несмотря на его кажущееся внешнее бездействие и обвинения окружающих его людей в трусости."Ромул понял для себя, что власть на бумаге – это одно, на деле – другое. Поэтому император делает что? Он бездействует! И это мощнейшее действие! Это сложнее, чем действовать. Думаю, Ромул, придя к власти, хотел что-то изменить в своей империи, но он бьется, как об стену. Все его окружение его тормозит. И это так похоже на то, что происходит сейчас у нас", – считает Олег Лешуин. Спектакль создан в стиле "ожившей истории" с необычными визуальными эффектами и выразительными моментами пластического существования артистов на сцене. Роль Ромула исполнит заслуженный артист РФ Олег Леушин, роль его жены Юлии – заслуженная артистка РФ Карина Дымонт. В роли Одоакра – соперника и неожиданного товарища императора – Фарид Тагиев.Даты предпремьерных показов: 11 и 12 июля 2021Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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пресс-релизы

Театр на Юго-Западе закроет сезон показом спектакля "Ромул Великий"

12:39 30.06.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра на Юго-ЗападеМосковский театр на Юго-Западе
Московский театр на Юго-Западе
© Фото предоставлено пресс-службой Московского театра на Юго-Западе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — Пресс-служба Московского театра на Юго-Западе. Московский Театр на Юго-Западе закрывает 44 сезон предпремьерными показами нового спектакля "Ромул Великий".
Пьесу "Ромул Великий" Фридрих Дюрреннматт написал в 1948 году, когда мир перекраивался по правилам победителей, и его будущее было еще хрупким и туманным. Провидческий художественный гений драматурга позволил ему сплести исторические и культурологические нити событий 476 года от рождества Христова с послевоенной действительностью и протянуть их в необозримые дали вечности. Сегодня театры охотно обращаются к этой, по словам автора, "исторически недостоверной комедии", практически запрещенной в советское время из-за ее ироничного взгляда на имперские замашки любого возвышающего себя государства.
Написанная летящим пером, легчайшим языком, проникнутая улыбкой, удивляющая множественностью смыслов, тем и точных афористичных фраз комедия в июле станет подарком к закрытию сезона для зрителей московского Театра на Юго-Западе.
Официальная премьера состоится осенью, но уже в середине июля можно будет попасть на предпремьерные показы "Ромула Великого" в постановке художественного руководителя театра, заслуженного артиста РФ Олега Леушина.
"Мне понравился язык пьесы, понравился юмор. Я давно искал комедию со смыслом. Привлекла и представленная в комедии ситуация, отражающая нашу сегодняшнюю действительность", – говорит постановщик.
По мнению режиссера, сейчас мы живем в эпоху глобальных перемен и проживаем процессы, схожие с теми, что происходили во времена падения Римской Империи – грядет новая цивилизация с новым культурным кодом.
Тема Великой империи уже не раз звучала на сцене Театра на Юго-Западе – знаменитый "Калигула" (1998-1999, реж. Валерий Белякович), сначала с Виктором Авиловым, а потом с Олегом Леушиным в главной роли, затем – спектакль "Zoofellini" (2017, реж. Олег Леушин) по пьесе современного драматурга Петра Гладилина.
Автор новой постановки уверен, что его главный герой в чем-то схож с предыдущими, например, с Калигулой, который тоже находился в поисках счастья. Вот только методы у императоров оказались совершенно разными.
Ромула Великого режиссер видит человеком смелым и решительным, несмотря на его кажущееся внешнее бездействие и обвинения окружающих его людей в трусости.
"Ромул понял для себя, что власть на бумаге – это одно, на деле – другое. Поэтому император делает что? Он бездействует! И это мощнейшее действие! Это сложнее, чем действовать. Думаю, Ромул, придя к власти, хотел что-то изменить в своей империи, но он бьется, как об стену. Все его окружение его тормозит. И это так похоже на то, что происходит сейчас у нас", – считает Олег Лешуин.
Спектакль создан в стиле "ожившей истории" с необычными визуальными эффектами и выразительными моментами пластического существования артистов на сцене.
Роль Ромула исполнит заслуженный артист РФ Олег Леушин, роль его жены Юлии – заслуженная артистка РФ Карина Дымонт. В роли Одоакра – соперника и неожиданного товарища императора – Фарид Тагиев.
Даты предпремьерных показов: 11 и 12 июля 2021
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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